تركي آل الشيخ يعلق على مباراة مصر وإيران: الحكم مش سالك

علق المستشار تركي آل الشيخ على أحداث مباراة منتخب مصر أمام نظيره الإيراني، المقامة ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

ونشر تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك” منشورًا، انتقد فيه أداء حكم المباراة، إذ كتب: “الحكم مش سالك!”.

وأثار تعليق تركي آل الشيخ تفاعلًا واسعًا بين المتابعين، بالتزامن مع مجريات اللقاء والقرارات التحكيمية التي شهدتها المباراة

تألق مستمر في مباراة مصيرية

واصل منتخب مصر اعتماده على تألق حارس مرماه في ظل الضغط الهجومي الذي فرضه المنتخب الإيراني، حيث لعب شوبير دورًا بارزًا في الحفاظ على توازن الفريق، بفضل تدخلاته المميزة وثقته الكبيرة داخل منطقة الجزاء.

ويُعد هذا التصدي من أبرز لقطات المباراة حتى الآن، خاصة أنه جاء في مواجهة مباشرة من علامة الجزاء، وهو ما منح لاعبي المنتخب المصري دفعة معنوية كبيرة لمواصلة القتال من أجل تحقيق نتيجة إيجابية.

الفراعنة يتمسكون بحلم التأهل

ساهم تألق مصطفى شوبير في إبقاء منتخب مصر داخل أجواء المباراة، حيث منح زملاءه فرصة للاستمرار في المنافسة ومحاولة خطف الفوز أو الخروج بنتيجة تؤمن لهم حظوظ التأهل إلى الدور التالي من بطولة كأس العالم 2026.

ويأمل الجهاز الفني بقيادة حسام حسن أن يواصل المنتخب المصري بنفس الروح القتالية خلال الدقائق المتبقية، مستفيدًا من التألق اللافت لحارس المرمى الذي كان أحد أبرز نجوم المواجهة أمام إيران