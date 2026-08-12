حي الهرم يوقف أعمال تشطيب "فيلا" بدون تصريح ويصادر المعدات

أوقف حي الهرم، برئاسة اللواء أحمد ثابت، رئيس الحي، أعمال تشطيب لفيلا سكنية تجرى بدون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، وذلك بشارع البرج بمنطقة الحدائق القديمة التابعة لقطاع المتحف، وذلك في إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، لمواجهة مخالفات البناء واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة حيال المخالفين، بحضور أحمد عبد البصير نائب رئيس الحي لقطاع المتحف وأحمد خلف مدير الاشغالات وعادل أحمد مدير المتابعة.

وأسفرت الحملة الميدانية عن التحفظ على كافة المعدات والأدوات المستخدمة في الموقع والمخالفة لاشتراطات الترخيص، ومصادرتها وإيداعها بمخازن الحي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين لضمان عدم تكرار التعديات.

وأكد رئيس حي الهرم، على استمرار التواجد الميداني والرصد المباشر لكافة صور المخالفات والتعديات، والتصدي لها في مهدها للالتزام بالتخطيط العمراني والقوانين المنظمة.