قادة باكستان يشيدون بنجاح قوات الأمن في تصفية 8 مسلحين بـ بلوشستان

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أشاد الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري رئيس الوزراء محمد شهباز شريف بالعمليتين الأمنيتين اللتين نفذتهما قوات الأمن في إقليم "بلوشستان" الواقع جنوب غربي البلاد، وأسفرت عن مقتل 8 مسلحين.

وقال زرداري وشريف - حسبما ذكر راديو "باكستان"، اليوم /السبت/ - "إن هاتين العمليتين الناجحتين تعدان دليلا على المهارات والقدرات والعزيمة التي تتمتع بها القوات الأمنية".

وأكدا أن الأمة بأكملها تقف بحزم إلى جانب القوات الأمنية في الحرب ضد الإرهاب حتى يتم القضاء عليه بشكل كامل من البلاد.

وكان الجيش الباكستاني قد أعلن في وقت سابق مقتل 8 مسلحين خلال عمليتين أمنيتين نفذتهما قوات الأمن في مقاطعتي "خاران" و"ماستونج" بإقليم "بلوشستان" الواقع جنوب غربي البلاد.

جدير بالذكر أن باكستان تشهد ارتفاعا ملحوظا في وتيرة الهجمات المسلحة، ويتم الإبلاغ عن معظم الهجمات في الأقاليم الباكستانية الحدودية مع أفغانستان وأبرزها "خيبر بختونخوا" و"بلوشستان".