الكويت تدين الاعتداء الإيراني الآثم على أراضي البحرين

أعربت وزارة الخارجية الكويتية اليوم السبت، عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين للاعتداء الإيراني الآثم على أراضي مملكة البحرين الشقيقة بعدد من الطائرات المسيرة، واصفة الاعتداء بالانتهاك الصارخ لسيادة البحرين، والتهديد المباشر لأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، والخرق الواضح لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكدت الخارجية الكويتية أن استمرار هذه الاعتداءات، في ظل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى التهدئة وخفض التصعيد، يمثل تقويضا خطيرا لمساعي السلام والاستقرار، وتهديدا لأمن المنطقة واستقرارها.

وجددت موقف دولة الكويت الثابت والداعم لأمن واستقرار مملكة البحرين الشقيقة، ووقوفها الكامل إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها.