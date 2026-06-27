لبنان والإمارات يبحثان التطورات الأخيرة.. وبن زايد يؤكد استمرار الدعم

تلقى رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون، اتصالاً هاتفياً من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، جرى خلاله بحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة في ضوء التطورات الأخيرة، ولا سيما اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة الأميركية، الذي أُعلن في واشنطن.

وأكد الشيخ محمد بن زايد، خلال الاتصال وقوف دولة الإمارات العربية المتحدة إلى جانب لبنان، ودعمها للمواقف التي يتخذها الرئيس عون والحكومة، كما شدد على استعداد بلاده لمساعدة لبنان في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بما يمكّنها من تجاوز الظروف الصعبة التي تمر بها.

من جهته، أعرب الرئيس عون عن تقديره لدعم الشيخ محمد بن زايد، مثمّنًا ما تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة تجاه لبنان وشعبه في مختلف المجالات، ومتمنيًا للإمارات دوام الاستقرار والتقدم.