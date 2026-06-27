ثوانٍ فاصلة.. أهالي طهطا ينقذون شابًا حاول إنهاء حياته أسفل عجلات القطار

شهدت محطة سكك حديد طهطا شمال محافظة سوهاج، اليوم، لحظات عصيبة كادت أن تنتهي بمأساة، بعدما حاول شاب يبلغ من العمر 18 عامًا إلقاء نفسه أمام أحد القطارات أثناء دخوله المحطة، إلا أن يقظة عدد من الأهالي والمتواجدين بالمكان حالت دون وقوع الكارثة، بعدما تمكنوا من إنقاذه في اللحظات الأخيرة.

ماذا حدث؟

وبحسب شهود عيان، فوجئ المتواجدون بالشاب يتجه مسرعًا نحو شريط السكة الحديد بالتزامن مع دخول القطار الروسي رقم 163 إلى رصيف محطة طهطا، في مشهد أثار حالة من الذعر بين الركاب، قبل أن يسارع عدد من المواطنين إلى التدخل وإنقاذه وإبعاده عن مسار القطار في ثوانٍ حاسمة، لينجحوا في تفادي حادث كان من الممكن أن ينتهي بفقدان حياته.

وأثار الموقف حالة من الارتباك داخل المحطة، حيث التف عدد من الأهالي حول الشاب للاطمئنان عليه، بينما تم إبلاغ الجهات الأمنية بالواقعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وعلى الفور، انتقلت قوة من الأجهزة الأمنية إلى محطة سكك حديد طهطا، حيث تم التحفظ على الشاب والاستماع إلى أقواله، تمهيدًا لكشف ملابسات الواقعة والوقوف على الأسباب والدوافع التي دفعته إلى الإقدام على هذا التصرف.

كما باشرت الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع فحص جميع ملابسات الحادث، وسؤال الشهود الذين تدخلوا لإنقاذ الشاب، في الوقت الذي تواصل فيه الأجهزة الأمنية جهودها للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية، وبيان ما إذا كانت الواقعة مرتبطة بظروف نفسية أو اجتماعية.

ولاقت سرعة استجابة الأهالي إشادة واسعة بين المتواجدين بالمحطة، بعدما نجحوا في إنقاذ حياة الشاب قبل لحظات من مرور القطار، في موقف إنساني جسد أهمية سرعة التدخل والتكاتف في مواجهة المواقف الطارئة.