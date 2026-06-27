وزير الخارجية: مصر تتبنى رؤية شاملة لإصلاح الأمم المتحدة

أكد الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج أن مصر تتبنى رؤية شاملة لإصلاح الأمم المتحدة وتعزيز قدرة مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف على توفير تمويل ميسر ومستدام للدول النامية، والعمل على معالجة أزمة الديون، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعم جهود العمل المناخي دون فرض أعباء إضافية على الدول النامية.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية، اليوم /السبت/، لأمينة محمد نائبة سكرتير عام الأمم المتحدة، حيث تم تناول سبل تعزيز التعاون بين مصر والأمم المتحدة، وتبادل الرؤى إزاء أبرز القضايا الإقليمية والدولية.

وأشاد وزير الخارجية بالشراكة الوثيقة التي تجمع مصر والأمم المتحدة، مؤكدا دعم مصر الثابت للمنظومة الدولية متعددة الأطراف والإلتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وثمّن المواقف الشجاعة لسكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ونائبته أمينة محمد في قيادة المنظمة الأممية، واضطلاعهما بولايتهما في الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة والتصدي لانتهاكات القانون الدولي.

كما ثمن وزير الخارجية الدور الذي تضطلع به الأمم المتحدة في حفظ السلم والأمن الدوليين، مؤكداً أهمية احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في مختلف النزاعات، خاصةً في ظل الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة والضفة الغربية.

واستعرض وزير الخارجية الجهود التي تبذلها مصر لاحتواء الأزمات الإقليمية وخفض التصعيد، مؤكداً أهمية تعزيز العمل متعدد الأطراف، ودعم الحلول السياسية والدبلوماسية للنزاعات، وتكثيف التعاون الدولي لمواجهة التحديات العالمية، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتناول اللقاء سبل تطوير منظومة الأمم المتحدة بما يواكب المتغيرات الدولية.

ومن جهتها، أعربت أمينة محمد عن تقديرها للدور المحوري الذي تضطلع به مصر في دعم جهود الأمم المتحدة على المستويين الإقليمي والدولي، مثمنة مساهمة مصر الفاعلة في نطاقاتها الإقليمية لحل النزاعات وتحقيق الاستقرار، إضافة إلى دور مصر في مجالات حفظ السلام والعمل الإنساني بالأمم المتحدة.

وأكدت نائبة سكرتير عام الأمم المتحدة حرص المنظمة الأممية على مواصلة تعزيز التعاون مع مصر في مختلف المجالات.



