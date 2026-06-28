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استخراج جواز سفر 2026 لأول مرة.. الأوراق المطلوبة والخطوات
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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استخراج جواز سفر 2026 لأول مرة.. الأوراق المطلوبة والخطوات

استخراج جواز سفر مصري أون لاين
استخراج جواز سفر مصري أون لاين

يبحث الكثير عن طريقة استخراج جواز سفر مصري أونلاين، حيث تتيح وزارة الداخلية خدمة تجديد جواز السفر أونلاين، والتي تتيح للمواطنين إنهاء إجراءات استخراج الوثيقة الرسمية بكل سهولة ويسر، بعيداً عن عناء الانتقال إلى مكاتب الجوازات وتحمل مشقة الزحام .

وأتاحت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية إمكانية تقديم طلبات تجديد جواز السفر إلكترونيًا من خلال المنصة المخصصة لذلك

استخراج جواز سفر أونلاين

يمكنك تجديد جواز السفر أونلاين من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية أو بوابة مصر الرقمية،  حيث يبدأ المواطن في اتباع خطوات بسيطة تشمل رفع الصور الشخصية الحديثة، وصورة بطاقة الرقم القومي، بالإضافة إلى شهادة الموقف من الخدمة العسكرية بالنسبة للذكور.

خطوات تجديد جواز السفر أونلاين 2026.. اعرف الاوراق المطلوبة

 استخراج جواز السفر لأول مرة

لاستخراج جوزاز السفر لأول مرة، يجب اتباع الخطوات التالية:

1. التوجه إلى مكتب الجوازات التابع لمحل الإقامة المدون في بطاقة الرقم القومي.
2. سحب نموذج 29 جوازات وملء البيانات المطلوبة بخط اليد.
3. تقديم المستندات المطلوبة إلى الموظف المختص.
4. سداد الرسوم المقررة لاستخراج الجواز.

 

رسوم استخراج جواز السفر المستعجل 2026

حددت إدارة الجوازات والهجرة والجنسية رسوم استخراج جواز السفر وفقًا لسرعة الإصدار على النحو التالي:

  • استخراج جواز سفر مستعجل في نفس اليوم مقابل 1600 جنيه.
  • استخراج جواز سفر مستعجل خلال يومي عمل مقابل 1300 جنيه.
  • استخراج جواز سفر عادي مقابل 1110 جنيهات، ويتم استلامه خلال نحو 3 أيام عمل.
طريقة استخراج جواز سفر2025 مستعجل لأول مرة.. الأسعار والأوراق المطلوبة | المصري اليوم

 

تجديد جواز السفر المصري مستعجل

 

استخراج جواز سفر مستعجل

- في حال إصدار جواز سفر مستعجل لأول مرة، يتعين على المواطن التوجه إلى قسم الجوازات التابع لمحل إقامته.

- يسحب نموذج 29 جوازات ويقوم بملء البيانات المطلوبة بخط يد المواطن ذاته

يقدم الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز السفر إلى الموظف المختص ليتم مراجعتها.

- يدفع رسوم استخراج جواز السفر المستعجل ويستلم إيصال وينتظر المهلة المحددة لاستلام جواز السفر.

- ويكون استخراج جواز سفر فوري  في غضون يوما واحدا، واستخراج جواز سفر عادي يكون في غضون أسبوع.

سعر جواز السفر المستعجل

  • الجواز الفوري (نفس اليوم): يتراوح بين 1600 إلى 2500 جنيه تقريباً، حسب نوع الخدمة (مستعجل عادي أو VIP).
  • الجواز المستعجل (خلال 48 ساعة): حوالي 1300 إلى 1500 جنيه . 
  • خطوات تجديد جواز السفر أونلاين 2026.. اعرف الاوراق المطلوبة

استخراج أو تجديد جواز السفر

المستندات المطلوبة لاستخراج جواز السفر أول مرة 

١.شهادة الميلاد المصرية المميكنة وصورة منها.

٢. جواز سفر الأب والأم وصورة من كل جواز سفر.

٣. قيد الزواج المميكن والدين الطفل، وصورته.

٤. عدد (4) صور شخصية خلفية بيضاء مقاس 4×6.

شروط استخراج جواز سفر

١) يلزم حضور الأب أو الأم لإتمام المعاملة.

٢) يجب إحضار أصول المستندات المقدمة للاطلاع عليها أثناء إتمام المعاملة.

٣) يجب الاحتفاظ بوصل استمارة جواز السفر لاستخدامه لاستلام الجواز.

٤) فى بعض الأحوال، قد يتم طلب مستندات إضافية وفقاً للحالة.

مدة استخراج جواز السفر المصري مستعجل

1- 48 ساعة في حالة الطلب المستعجل

2- في نفس اليوم في حالة الطلب الفوري

3- أما في حالة الطلب العادي يستغرق ما بين 7: 15 يوماً كحد أقصى لاستلام الجواز.

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