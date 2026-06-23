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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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الرسوم 65 جنيها.. خطوات استخراج قيد عائلي أونلاين

استخراج قيد عائلي اونلاين
استخراج قيد عائلي اونلاين
رشا عوني

يبحث المواطنون عن طريقة استخراج قيد عائلي أونلاين، حيث حددت وزارة الداخلية بعض الشروط لـ استخراج قيد عائلي من على النت، مع بعض الأوراق المطلوبة حتى تتمكن من الحصول على القيد عبر الهاتف، عبر موقع وزارة الداخلية.

استخراج قيد عائلي أونلاين

يمكن استخراج قيد عائلى أونلاين من خلال: تسجيل الدخول على موقع وزارة الداخلية، https://moi.gov.eg ويتم فتح دليل الخدمات من أعلى يمين البوابة الإلكترونية، ومن ثم من أسفل الأحوال المدنية الضغط على قيد عائلي.

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شروط استخراج قيد عائلي أونلاين

وضعت وزارة الداخلية مجموعة من الشروط التي يجب توافرها للاستفادة من خدمة استخراج القيد العائلي عبر الإنترنت، خاصة عند إعادة استخراجه للمرة الثانية، ومن أبرز هذه الشروط:

-أن تكون جميع شهادات الميلاد الخاصة بأفراد الأسرة مميكنة.

-تحديث الحالة الاجتماعية للزوجين في بطاقة الرقم القومي.

-أن يكون مقدم الطلب من أقارب الدرجة الأولى أو الثانية.

-وجود وثيقة زواج مميكنة بين الزوجين.

-تسجيل بيانات الأبناء كاملة وبشكل مطابق للوثائق الرسمية.

-في حالات الطلاق أو تعدد الزوجات يجب تسجيل البيانات بدقة وإدراج الرقم القومي لكل زوجة.

-توفير شهادة وفاة مميكنة في حال وجود فرد متوفى داخل الأسرة.


خطوات استخراج قيد عائلي أونلاين موقع وزارة الداخلية

أتاحت وزارة الداخلية استخراج القيد العائلي من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي، ويمكن تنفيذ العملية بالكامل خلال دقائق قليلة عبر الخطوات التالية:

1. الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية عبر الرابط التالي:(https://moi.gov.eg)

2. اختيار قسم دليل الخدمات من القائمة الرئيسية.

3. النزول إلى بند الأحوال المدنية ثم الضغط على خدمة قيد عائلي.

4. يتم الانتقال إلى صفحة جديدة تتضمن خيار تحديد عدد أفراد القيد العائلي، ثم الضغط على زر التالي.

5. إدخال البيانات المطلوبة بدقة وتشمل بيانات الأسرة كاملة.

6. اختيار وسيلة الدفع الإلكتروني المناسبة لإتمام الطلب بنجاح.

في دقائق.. طريقة استخراج قيد عائلي أونلاين | مصراوي

استخراج قيد العائلي للمرة الثانية إلكترونيا

يمكن للمواطن الذي سبق له استخراج القيد العائلي التقدم للحصول عليه مرة أخرى عبر الموقع الإلكتروني دون الحاجة للذهاب إلى مكاتب السجل المدني، بشرط اكتمال البيانات وتحديث المستندات المطلوبة بنفس الشروط المعمول بها.

وتأتي هذه الخدمة ضمن جهود وزارة الداخلية لتطوير وميكنة الخدمات الجماهيرية، بما يساهم في توفير الوقت والجهد على المواطنين، ويعزز توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتحديث أنظمة الأحوال المدنية على مستوى الجمهورية.

ما هي الأوراق المطلوبة لعمل قيد عائلي مميكن؟

- صورة بطاقة الرقم القومي أو شهادة ميلاد الزوجين مميكنة.

- صورة شهادات ميلاد الأبناء مميكنة.

- صورة شهادات الوفاة للمتوفين من أفراد الأسرة.

- نموذج 40.

- صورة بطاقة الرقم القومي لطالب الحصول على القيد العائلي.

- صورة وثيقة الزواج أو الطلاق مميكنة.

أسعار استخراج القيد العائلي 2026

حددت وزارة الداخلية الأسعار التالية لاستخراج القيد العائلي:

القيد العائلي العادي: 25 جنيهًا.

قيد الزواج: 40 جنيهًا.

القيد العائلي المميكن (إلكتروني): 65 جنيهًا

استخراج قيد عائلي مميكن

تمنح ماكينات السجل الذكي للمواطنين ميزة استخراج القيد العائلي خلال دقائق معدودة بما يعكس توجه الدولة نحو التحول الرقمي في الجمهورية الجديدة 

يستطيع المواطن استخراج القيد العائلي عبر خطوات بسيطة تبدأ بإدخال بطاقة الرقم القومي السارية، ثم اختيار الخدمة المطلوبة من قائمة الخدمات المتاحة، والتي تشمل القيد العائلي وشهادات الميلاد والوفاة، وقسائم الزواج والطلاق.

بعد التأكد من صحة البيانات، يتم سداد الرسوم إلكترونيا باستخدام وسائل الدفع المتاحة، لتقوم الماكينة بطباعة الوثيقة وتسليمها خلال دقائق.

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