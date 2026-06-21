مميكن ومستعجل.. رسوم استخراج قيد عائلي 2026

يستعرض موقع صدى البلد في السطور التالية، كل ما يخص استخراج قيد عائلي، حيث أصبح يمكن لأي مواطن استخراج قيد عائلي مميكن من خلال ماكينات السجل الذكية، وكذلك يمكن استخراج قيد عائلي مستعجل في نفس اليوم أو خلال يومين على الأكثر.

ازاي أطلع قيد عائلي؟

يمكنك استخراج القيد العائلي في مصر إلكترونياً خلال دقائق عبر بوابة مصر الرقمية أو موقع وزارة الداخلية، أو ورقياً من خلال أقرب سجل مدني لمحل إقامتك.

الأوراق المطلوبة لاستخراج قيد عائلي أول مرة

- صورة بطاقة الرقم القومي أو شهادة ميلاد الزوجين مميكنة.

- صورة شهادات ميلاد الأبناء مميكنة.

- صورة شهادات الوفاة للمتوفين من أفراد الأسرة.

- نموذج 40.

- صورة بطاقة الرقم القومي لطالب الحصول على القيد العائلي.

- صورة وثيقة الزواج أو الطلاق مميكنة.

أسعار استخراج القيد العائلي 2026

حددت وزارة الداخلية الأسعار التالية لاستخراج القيد العائلي:

القيد العائلي العادي: 25 جنيهًا.

قيد الزواج: 40 جنيهًا.

القيد العائلي المميكن (إلكتروني): 65 جنيهًا.

استخراج قيد عائلي أونلاين

يمكن استخراج قيد عائلى أونلاين من خلال: تسجيل الدخول على موقع وزارة الداخلية، https://moi.gov.eg ويتم فتح دليل الخدمات من أعلى يمين البوابة الإلكترونية، ومن ثم من أسفل الأحوال المدنية الضغط على قيد عائلي.

شروط استخراج قيد عائلي أونلاين

وضعت وزارة الداخلية مجموعة من الشروط التي يجب توافرها للاستفادة من خدمة استخراج القيد العائلي عبر الإنترنت، خاصة عند إعادة استخراجه للمرة الثانية، ومن أبرز هذه الشروط:

-أن تكون جميع شهادات الميلاد الخاصة بأفراد الأسرة مميكنة.

-تحديث الحالة الاجتماعية للزوجين في بطاقة الرقم القومي.

-أن يكون مقدم الطلب من أقارب الدرجة الأولى أو الثانية.

-وجود وثيقة زواج مميكنة بين الزوجين.

-تسجيل بيانات الأبناء كاملة وبشكل مطابق للوثائق الرسمية.

-في حالات الطلاق أو تعدد الزوجات يجب تسجيل البيانات بدقة وإدراج الرقم القومي لكل زوجة.

-توفير شهادة وفاة مميكنة في حال وجود فرد متوفى داخل الأسرة.

استخراج قيد عائلي إلكتروني موقع وزارة الداخلية

أتاحت وزارة الداخلية استخراج القيد العائلي من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي، ويمكن تنفيذ العملية بالكامل خلال دقائق قليلة عبر الخطوات التالية:

1. الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية عبر الرابط التالي:(https://moi.gov.eg)

2. اختيار قسم دليل الخدمات من القائمة الرئيسية.

3. النزول إلى بند الأحوال المدنية ثم الضغط على خدمة قيد عائلي.

4. يتم الانتقال إلى صفحة جديدة تتضمن خيار تحديد عدد أفراد القيد العائلي، ثم الضغط على زر التالي.

5. إدخال البيانات المطلوبة بدقة وتشمل بيانات الأسرة كاملة.

6. اختيار وسيلة الدفع الإلكتروني المناسبة لإتمام الطلب بنجاح.

وتستغرق عملية تقديم الطلب نحو خمس عشرة دقيقة فقط في حال توفر البيانات والمستندات اللازمة دون أخطاء.

استخراج قيد عائلي مميكن

تمنح ماكينات السجل الذكي للمواطنين ميزة استخراج القيد العائلي خلال دقائق معدودة بما يعكس توجه الدولة نحو التحول الرقمي في الجمهورية الجديدة

يستطيع المواطن استخراج القيد العائلي عبر خطوات بسيطة تبدأ بإدخال بطاقة الرقم القومي السارية، ثم اختيار الخدمة المطلوبة من قائمة الخدمات المتاحة، والتي تشمل القيد العائلي وشهادات الميلاد والوفاة، وقسائم الزواج والطلاق.



بعد التأكد من صحة البيانات، يتم سداد الرسوم إلكترونيا باستخدام وسائل الدفع المتاحة، لتقوم الماكينة بطباعة الوثيقة وتسليمها خلال دقائق.

استخراج قيد عائلي فوري

استخراج قيد عائلي مستعجل

تبلغ رسوم استخراج القيد العائلي المستعجل 65 جنيهًا مصريًا، سواء تم التقديم عبر مكاتب السجل المدني أو الماكينات الذكية المتوفرة في المولات التجارية. أما في حالة طلب القيد العائلي إلكترونيًا عبر منصة وزارة الداخلية، فقد يتم فرض رسوم إضافية على خدمة التوصيل إلى المنزل.

القيد العائلي العادي والمستعجل

القيد العائلي العادي: يستغرق استخراجه من 7 إلى 10 أيام، وتكون تكلفته أقل.

القيد العائلي المستعجل: يتم استخراجه في نفس اليوم أو خلال يومين كحد أقصى، لكن تكلفته أعلى بسبب سرعة الإنجاز.

خطوات استخراج القيد العائلي

من خلال السجلات المدنية والمراكز النموذجية

التوجه إلى أقرب سجل مدني أو مركز نموذجي تابع للأحوال المدنية.

تقديم الأوراق المطلوبة ودفع الرسوم.

استلام القيد العائلي خلال 3 أيام عمل.