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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

كيفية استخراج كارت الخدمات المتكاملة 2026 .. الشروط والأوراق المطلوبة

كارت الخدمات المتكاملة
كارت الخدمات المتكاملة
خالد يوسف

ارتفعت مؤشرات البحث من قبل المواطنين، عن شروط استخرج كارت الخدمات المتكاملة 2026، بالإضافة إلى الأوراق المطلوبة، وذلك بعد أن طرحته وزارة التضامن الاجتماعي لتوفير الخدمات والمزايا للأشخاص ذوي الإعاقة، وتمنحه الامتيازات في العديد من المجالات المختلفة.

الفئات المستحقة لكارت الخدمات المتكاملة

وفرت وزارة التضامن الاجتماعي كارت الخدمات المتكاملة لعدد من الفئات المستحقة، من بينها:
- الإعاقات الحركية مثل «الشلل النصفي أو الرباعي وحالات البتر».


- الإعاقات الحسية مثل «فقدان البصر وضعف السمع الشديد».
- الإعاقات الذهنية مثل «التوحد ومتلازمة داون».
- أصحاب الإعاقات المتعددة والأمراض المزمنة والحالات النفسية الشديدة.

طريقة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة

- تسجيل الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي من هنـــــــــــا.
- الضغط على أيقونة «خدمات ذوي الإعاقة».


- اختيار «الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة».
- ادخال الرقم القومي الخاص بك.
- الضغط على «استعلام».
- بعد ذلك ستظهر لك شاشة تُظهر حالة طلبك، وهي:
- في حالة قبول الطلب ستجد معلومات عن موعد استلام كارت الخدمات المتكاملة من مكتب التأهيل الاجتماعي التابع لك.


- في حالة عدم قبول ستجد سبب الرفض، مع إمكانية التوجه إلى أقرب مكتب تأهيل اجتماعي لتقديم طلب جديد أو الاستفسار عن سبب الرفض.

طرق أخرى لـ الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2026

يمكن للمواطنين الاستعلام من خلال:
- منصة مصر الرقمية، عبر تسجيل الدخول واختيار خدمة بطاقة الخدمات المتكاملة، ثم إدخال البيانات المطلوبة للاطلاع على حالة الطلب بشكل فوري.


- أو الاتصال عبر الخط الساخن على الرقم 1444، واتباع التعليمات الصوتية، ثم إدخال الرقم القومي، أو التواصل مع أحد ممثلي خدمة العملاء لمعرفة تفاصيل الطلب وموعد ومكان الاستلام.

الأوراق المطلوبة للحصول على كارت الخدمات المتكاملة

حددت وزارة التضامن مجموعة من المستندات المطلوبة لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة، وهي:
- صورة بطاقة الرقم القومي.


- شهادة إعاقة حديثة صادرة من إحدى الجهات الطبية المعتمدة.
- نسخة من آخر شهادة دراسية.
- نسخة من دفتر العائلة.
- 4 صور شخصية حديثة.

مزايا كارت الخدمات المتكاملة

يتمتع حامل كارت الخدمات المتكاملة بالعديد من المزايا التي وفرتها الدولة من بينها:
- توفير كافة الخدمات والمزايا لذوي الإعاقة في بطاقة واحدة.
- سهولة الاستخدام والحصول على الخدمات.


- تعزيز دمج ذوي الإعاقة في المجتمع.
- تحسين مستوى معيشتهم وحقوقهم.
- المشاركة في البرامج والأنشطة الرياضية والثقافية.
- الحصول على فرص العمل والتدريب.
- الدخول المجاني أو بأسعار مخفضة لوسائل النقل العام.
- الحصول على الخدمات الطبية المجانية أو بأسعار مخفضة.

خطوات الاستعلام عن الكشف الطبي لبطاقة الخدمات المتكاملة

- الدخول على موقع وزارة الصحة والسكان من هنـــــــــا.
- كتابة الرقم القومي.
- الضغط على زر «بحث».
- تظهر النتيجة.

كارت الخدمات المتكاملة كارت الخدمات المتكاملة 2026 وزارة التضامن الاجتماعي وزارة الصحة والسكان ذوي الإعاقة

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