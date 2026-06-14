تضامن النواب تناقش خدمات ذوي الهمم ومشكلات كارت الخدمات المتكاملة

تعقد لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب اجتماعا اليوم الأحد ١٤ يونيو لمناقشة عدة من طلبات الإحاطة أبرزها أزمة تجديد كارت الخدمات المتكاملة والمعاناة التي تواجه الأطفال من ضعاف السمع وزارعي القوقعة في صيانة أجهزتهم.



كما تم بحث طلبات إحاطة بشأن عدم إدراج فاقدي العين الواحدة ضمن الفئات المستحقة للبطاقات، ومشقة تكرار الكشف الطبي على ذوي الهمم.

اتفاقية قرض لتمويل الخطين الثاني



و تناقش لجنة النقل والمواصلات قرار رئيس الجمهورية رقم 160 لسنة 2026، والمُتعلق بالموافقة على اتفاقية قرض لتمويل الخطين الثاني والثالث من شبكة القطار الكهربائي السريع، المبرم بين مصر ومجموعة بنوك أوروبية.



