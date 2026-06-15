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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

كارت الخدمات المتكاملة وصيانة أجهزة زرع القوقعة على طاولة تضامن النواب

القوقعة
القوقعة
فريدة محمد

تعقد لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب، الأحد المقبل، اجتماعًا لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المتعلقة بملفات ذوي الهمم، وفي مقدمتها أزمة تجديد كارت الخدمات المتكاملة، والمعاناة التي تواجه الأطفال من ضعاف السمع وزارعي القوقعة في أعمال الصيانة الدورية لأجهزتهم وتوفير مستلزماتها.

كما تبحث اللجنة عددًا من طلبات الإحاطة بشأن عدم إدراج فاقدي العين الواحدة ضمن الفئات المستحقة لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة، إلى جانب مناقشة شكاوى اكارت الخدمات المتكاملة وصيانة أجهزة زارعي القوقعة على طاولة "تضامن النواب" الأحد المقبل.

 إزالة العقبات التي تواجههم في الحصول على الخدمات

وتأتي هذه المناقشات في إطار جهود اللجنة لمتابعة تنفيذ حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والعمل على إزالة العقبات التي تواجههم في الحصول على الخدمات والمزايا المقررة لهم قانونًا.

مجلس النواب لجنة التضامن الاجتماعي طلبات الإحاطة الصيانة الدورية

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