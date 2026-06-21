أسرع طريقة لاستخراج الفيش الجنائي 2026

يشهد استخراج الفيش الجنائي صحيفة الحالة الجنائية اهتماما متزايدا من المواطنين، نظرا لكونه من المستندات الأساسية المطلوبة في العديد من الإجراءات الرسمية، مثل التعيين في الوظائف، واستكمال أوراق السفر، والتقديم للجهات التعليمية والإدارية.

طرق استخراج الفيش الجنائي 2026

أتاحت وزارة الداخلية عدة وسائل للحصول على صحيفة الحالة الجنائية بسهولة وسرعة، تشمل:

مكاتب الأدلة الجنائية وأقسام الشرطة.

ماكينات الفيش الإلكتروني داخل بعض المولات والمراكز التجارية.

الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.

تطبيق وزارة الداخلية على الهواتف المحمولة.

خدمة الفيش المستعجل التي تتيح استلام المستند في نفس اليوم مقابل رسوم إضافية.

خطوات استخراج الفيش الجنائي إلكترونيا

يمكن استخراج الفيش الجنائي عبر الإنترنت من خلال:

1. الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.

2. إنشاء حساب أو تسجيل الدخول.

3. اختيار قسم الأدلة الجنائية .

4. الضغط على خدمة صحيفة الحالة الجنائية المميكنة .

5. إدخال البيانات المطلوبة ورفع صورة شخصية حديثة.

6. سداد الرسوم إلكترونيا.

7. تحديد وسيلة الاستلام سواء عبر البريد أو من أقرب مركز معتمد.

الأوراق المطلوبة لاستخراج الفيش الجنائي

تشمل المستندات المطلوبة:

بطاقة رقم قومي سارية.

أو جواز سفر ساري.

صورة شخصية حديثة مقاس 4×6.

شهادة ميلاد للقصر.

بطاقة إقامة سارية للأجانب.

كما يمكن للمصريين المقيمين بالخارج استخراج الفيش الجنائي من خلال السفارات والقنصليات المصرية.

رسوم استخراج الفيش الجنائي

تبلغ رسوم استخراج الفيش الجنائي العادي نحو 70 جنيها، مع إمكانية الحصول على الخدمة بشكل عاجل مقابل رسوم إضافية.

مدة صلاحية الفيش الجنائي

تصل مدة صلاحية صحيفة الحالة الجنائية إلى 3 أشهر من تاريخ إصدارها، ويشترط أن تكون موجهة إلى جهة واحدة فقط، لذلك ينصح باستخراجها قبل موعد استخدامها مباشرة.

أماكن استخراج الفيش الفوري

تتوفر خدمة الفيش الفوري في عدد من الوحدات والمراكز، من أبرزها:

سيتي ستارز بالقاهرة.

داندي مول بالجيزة.

المركز الرئيسي للأدلة الجنائية بالعباسية.

وتأتي هذه التسهيلات في إطار جهود الدولة لتطوير الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات، بما يضمن سرعة الحصول على المستندات الرسمية بكفاءة ودقة.

وفي إطار التوسع في التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، أصبحت إجراءات استخراج الفيش الجنائي أكثر سهولة وسرعة من أي وقت مضى، من خلال إتاحة العديد من الوسائل الإلكترونية والمميكنة التي توفر الوقت والجهد على المواطنين، وتضمن الحصول على المستندات الرسمية بكفاءة، بما يلبي احتياجاتهم في مختلف المعاملات والإجراءات القانونية والإدارية.