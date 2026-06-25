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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

رسمي ومعتمد.. استخراج كعب عمل أونلاين مجاناً

استخراج كعب عمل
استخراج كعب عمل
رشا عوني

استخراج كعب عمل أونلاين.. خدمات إليكترونية عديدة تتيحها الدولة عبر منصة مصر الرقمية للمواطنين، حيث أتاحت وزارة العمل إمكانية استخراج كعب عمل إليكتروني معتمد بشكل كامل دون الحاجة للذهاب لإحدى مكاتب العمل.

 

استخراج كعب عمل مجاناً

يمكنك استخراج كعب العمل (شهادة القيد) مجاناً عبر الإنترنت من خلال منصة مصر الرقمية أو التوجه إلى مكتب العمل التابع لمنطقتك السكنية مصطحباً بطاقة الرقم القومي، أصل المؤهل الدراسي، الرقم التأميني، والموقف من التجنيد للذكور.

خطوات استخراج كعب العمل أونلاين عبر منصة مصر الرقمية – الأسبوع

استخراج كعب العمل إليكترونياً

ومنذ أسابيع، أعلنت وزارة العمل تطبيق نظام إلكتروني جديد لـ استخراج كعب العمل، ليكون عبر الإنترنت بدلًا من الشكل الورقي التقليدي، وذلك في إطار التحول الرقمي وتيسير الخدمات للمواطنين.

شروط استخراج كعب العمل إلكترونيا 2026

الاطلاع على شروط استخراج كعب العمل إلكترونيًا 2026 يضمن إتمام التسجيل بشكل صحيح دون رفض أو تأخير.

  • يُشترط أن يكون المتقدم باحثًا عن عمل داخل مصر أو خارجها
  • يجب إدخال بيانات صحيحة ومطابقة للوثائق الرسمية المسجلة
  • لا يُقبل التسجيل في حال نقص البيانات الأساسية أو عدم استكمال الملف الشخصي
  • تستلزم بعض الحالات تحديد هدف التسجيل بدقة سواء للعمل المحلي أو السفر للخارج

رابط استخراج كعب عمل أونلاين

يمكن التسجيل واستخراج كعب العمل الإلكتروني من خلال الروابط التالية:

• موقع وزارة العمل لتسجيل البيانات

https://mom.manpower.gov.eg/Personal/Register/Index

• منصة مصر الرقمية لاستخراج كعب العمل

https://digital.gov.eg/keywords/استخراج-شهادة-القيد-كعب-العمل

وبعد استكمال البيانات المطلوبة على المنصة لـ استخراج كعب العمل ، يمكنك طباعة كعب العمل وتسليمه لإدارة الموارد البشرية بالشركة المطلوبة لاستكمال الإجراءات وإرساله لمكتب العمل.
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خطوات استخراج كعب عمل أونلاين مصر الرقمية

- الدخول إلى منصة مصر الرقمية.

- تسجيل الدخول بالحساب الشخصي.

- اختيار "خدمات وزارة العمل".

- الضغط على خدمة "إصدار شهادة قيد".

- إدخال البيانات المطلوبة ورفع المستندات إن وجدت.

- مراجعة البيانات وإرسال الطلب إلكترونيًا.

في حال قبول الطلب، يتم إصدار شهادة القيد إلكترونيًا، مع إتاحة طباعتها أو حفظها وإرسالها بالبريد الإلكتروني إلى جهة العمل بسهولة.

استخراج كعب عمل في 24 ساعة

يتم التحقق من الطلب من جانب وزارة العمل والرد بقبول أو رفض الطلب خلال 24 ساعة، وفي حال قبول الطلب يتم إصدار الشهادة للمواطن، ويقوم المواطن إما بطباعة الشهادة أو حفظها وإرسالها بالبريد الإلكتروني إلى جهة العمل، بما يُمثل نموذجًا عمليًا لفكرة “الخزينة الرقمية” للمواطن كأحد ممكنات التحول الرقمي.

استخراج كعب عمل للمرة الثانية 

يتساءل البعض هل يمكن استخراج كعب عمل أكثر من مرة ؟ 

نعم، يمكن استخراج كعب العمل أكثر من مرة، خاصة عند تغيير الوظيفة أو الحاجة لتقديمه لجهة عمل جديدة، ويتم ذلك من خلال مكتب العمل أو عبر موقع وزارة القوى العاملة، وتتطلب العملية تقديم الأوراق المطلوبة (بطاقة، مؤهل، رقم تأميني، موقف تجنيد للذكور) وتسجيل البيانات لإصدار كعب جديد كلما دعت الحاجة، مع العلم أنه يتم إلغاء الكعب القديم عند إصدار الجديد.

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