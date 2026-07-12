مرسي مطروح: سيارة الأحوال المدنية المتنقلة تستخرج بطاقات الرقم القومي بالقرى

تستعد مدينة مرسي مطروح لاستقبال قافلة "مطروح الخير" بقري المدينة شرقاً وغرباً لتقديم حزمة متكاملة من الخدمات الطبية والاجتماعية والتنموية واصدار بطاقات الرقم القومي من خلال السيارة المتنقلة لخدمة أهالينا في القري، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ مطروح بتحسين جودة الحياة للمواطنين.

سيارات متنقلة

وقال اللواء محمد رجب رئيس مركز ومدينة مرسي مطروح إن وزارة الداخلية سوف تدفع بسيارة الأحوال المدنية الرقمية المتنقلة للمشاركة في قافلة مطروح الخير بقري المدينة، موجها بالاعلان واعلام المواطنين من خلال التوعية بالمساجد لاستفادة أكبر عدد ممكن من أهالينا بالقري، لتسهيل عملية استخراج أكبر عدد بطاقات الرقم القومي للمواطنين في إطار التعاون المتبادل مع العميد محمد أحمد عز الدين مدير ادارة الأحوال المدنية بمطروح للتيسير على المواطنين وتقديم الخدمات بصورة ميسرة.

تخفيف الزحام

وأضاف رئيس مركز ومدينة مرسي مطروح، ان اصدار بطاقات الرقم القومي للمواطنين يسهم في تخفيف الزحام علي إدارة الاحوال المدنية بمدينة مرسي مطروح بمنطقة الكيلو٤، من خلال الدفع بسيارات مجهزة متنقلة بها أجهزة تقوم بتسهيل استخراج بطاقات الرقم القومي بأماكن تواجدهم ، وذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على الاهتمام بملف الأمن الإنساني ومد يد العون للمواطنين .

وأوضح رئيس مركز ومدينة مرسي مطروح، أن قطاع الأحوال المدنية أوفدت سيارة متنقلة ومجهزة لاستخراج بطاقات الرقم القومي للمواطنين بنطاق قري مرسي مطروح ضمن مبادرة مطروح الخير حيث تم استخراج 350 بطاقة رقم القومي للمواطنين بنطاق قري مرسى مطروح، وذلك خلال الفترة من يناير 2026 وحتى تاريخه في شهر يونيو 2026.

وأكد أن إجراءات الأحوال المدنية باستخراج بطاقات الرقم القومي للمواطنين، لاقت استحسانًا من المواطنين، لما حققته من توفير للوقت والجهد، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة، وذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على دعم قيم حقوق الإنسان، وتطوير منظومة الخدمات الجماهيرية بما يلبي احتياجات المواطنين في مختلف المحافظات.