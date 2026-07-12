كانوا بيستمتعوا بالبحر.. وفاة شاب وإنقاذ طفل صغير في حادث غرق بشاطئ الغرام بمطروح

شهد شاطئ الغرام بمدينة مرسى مطروح، حادث غرق مأساوي لشاب وطفل من محافظة البحيرة، أسفر عنه وفاة أحدهما وإنقاذ الآخر، وسط تدخل سريع من فرق الإنقاذ والإسعاف.

غرف شاب

وتبين من البيانات الأولية أن الشاب حازم م.ع 17 سنة ، تعرض للغرق، وتوفي متأثرًا بإسفكسيا الغرق، فيما نجحت فرق الإنقاذ في انتشال مالك 10 سنوات، وإنقاذه بعد تعرضه للغرق.

وتم نقل جثمان المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، بينما نُقل الطفل الناجي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، حيث استقرت حالته.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.