مرسى مطروح ترفع درجة التحذير: السباحة ممنوعة بالشواطئ المفتوحة بسبب اضطراب البحر لليوم الثالث

أعلنت رئاسة مركز ومدينة مرسى مطروح، اليوم الثلاثاء، رفع درجة التحذير على الشواطئ المفتوحة، مؤكدة أن حالة البحر تشهد اضطرابًا شديدًا نتيجة ارتفاع الأمواج ونشاط التيارات الساحبة، ما يجعل السباحة تمثل خطرًا مباشرًا على حياة المصطافين.

شواطئ غير. آمنه

وأوضحت رئاسة المدينة أن شواطئ الكورنيش الجديد، والأبيض، وأم الرخم، وعجيبة، إلى جانب أغلب الشواطئ المفتوحة على طول الساحل، غير آمنة للسباحة اليوم، مطالبة المواطنين والزائرين بعدم النزول إلى البحر والالتزام الكامل بتعليمات فرق الإنقاذ ومسؤولي الشواطئ.

ارتفاع الأمواج والتيارات

وأكدت أن التيارات البحرية قد تبدو غير ظاهرة للمصطافين، إلا أنها تُعد من أخطر أسباب الغرق، خاصة مع استمرار ارتفاع الأمواج، الأمر الذي استدعى إصدار التحذيرات حفاظًا على سلامة الجميع.

الشواطي الامنة

ودعت رئاسة المدينة الراغبين في الاستمتاع بالبحر إلى التوجه للشواطئ الآمنة ، وهي: روميل، والفيروز، والنخيل، والباسنت، والليدو، ومطروح العام، وبحيرة كليوباترا، والغرام.

وشددت رئاسة مركز ومدينة مرسى مطروح على أن فرق المتابعة والإنقاذ تواصل انتشارها على الشواطئ لمتابعة حالة البحر وتوعية المصطافين بمخاطر السباحة في الشواطئ المفتوحة، .