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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تعليم مطروح يحصد مركزين متقدمين في مسابقة التقرير المصور على مستوى الجمهورية

أحدا مدارس مطروح
أحدا مدارس مطروح
ايمن محمود
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

حققت مدارس محافظة مطروح إنجازًا جديدًا في الأنشطة الطلابية، بعد فوز مدرستين بمركزين متقدمين على مستوى الجمهورية في مسابقة التقرير المصور التي تنظمها الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم، ضمن أنشطة الصحافة المدرسية.

تهنئة بالانجاز
وهنأت نادية فتحي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، طلاب المدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بمدينة الضبعة، بعد حصولهم على المركز الخامس على مستوى الجمهورية في مرحلة التعليم الفني، كما هنأت طالبات مدرسة الشهيد محمد نجا سعد الثانوية بنات، لحصولهن على المركز الخامس على مستوى الجمهورية في مرحلة التعليم الثانوي العام.
وأكدت وكيل الوزارة أن هذا الإنجاز يعكس تميز طلاب تعليم مطروح واستمرار تحقيق نتائج مشرفة في مسابقات الصحافة المدرسية والتربية المسرحية وغيرها من الأنشطة التربوية، بما يعزز مكانة المحافظة على مستوى الجمهورية.

وأشارت إلى أن هذه النتائج تأتي امتدادًا لسلسلة من النجاحات التي يحققها تعليم مطروح في مختلف المسابقات المركزية، متمنية للطلاب المزيد من التفوق والتميز خلال الفترة المقبلة.

كما وجهت نادية فتحي الشكر إلى قطاع الشؤون التنفيذية، وتوجيه عام الصحافة المدرسية، وجميع الموجهين والأخصائيين ومسؤولي المدرستين الفائزتين، مشددة على أهمية مواصلة العمل بروح الإخلاص والاجتهاد للحفاظ على المستوى المتميز الذي يحققه طلاب وطالبات تعليم مطروح في مختلف الأنشطة التربوية.

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