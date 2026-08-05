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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية يلتقي نظيره السعودي على هامش الاجتماع الوزاري حول القدس في عمّان

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
فرناس حفظي

التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الأربعاء ٥ أغسطس، بصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود، وزير خارجية المملكة العربية السعودية، على هامش الاجتماع الوزاري حول القدس، المنعقد في العاصمة الأردنية عمّان.

أشاد الوزير عبد العاطي بعمق وخصوصية العلاقات الأخوية بين البلدين، معربا عن التطلع إلى مواصلة الارتقاء بالتعاون الثنائي وتكثيف الزيارات المتبادلة وآليات التشاور، وعقد الاجتماع الأول لمجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي، فضلاً عن الدورة المقبلة لآلية التشاور السياسي على مستوى وزيري الخارجية. كما أكد الوزير عبد العاطي أهمية تعزيز التكامل الاقتصادي بين مصر والسعودية، خاصةً في مجالات النقل والربط البحري والتخزين والخدمات اللوجستية والطاقة، والبناء على مخرجات منتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي الأول، بما يسهم في زيادة التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة. 

تناول الوزيران التطورات في ايران وجهود خفض التصعيد فى المنطقة، بالإضافة إلى التطورات فى قطاع غزة، مؤكدين أهمية تكثيف التنسيق العربي والإسلامي، ومواصلة الجهود الرامية إلى دفع إسرائيل للوفاء بالتزاماتها وتنفيذ خارطة الطريق، بما يمهد للانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة للسلام. كما بحث اللقاء مستجدات الأوضاع في البحر الأحمر والسودان واليمن.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود وزير خارجية المملكة العربية السعودية العاصمة الأردنية

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