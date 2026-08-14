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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

وائل جسار ونوال الزغبي في الساحل الشمالي.. الليلة

وائل جسار ونوال الزغبي
وائل جسار ونوال الزغبي
قاسم

يشهد الساحل الشمالي، مساء اليوم الجمعة، حالة من النشاط الفني بالتزامن مع إقامة عدد من الحفلات الغنائية التي تجمع نخبة من نجوم الوطن العربي.

وتتجه أنظار جمهور الساحل الشمالي الليلة إلى منطقة مارينا، التي تستقبل حفل مرتقب يقدمه كل من النجم اللبناني وائل جسار والنجمة اللبنانية نوال الزغبي، في واحدة من أبرز السهرات الفنية المنتظرة خلال الموسم الصيفي.

ومن المنتظر أن تشهد منطقة مارينا إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، خاصة مع وجود اسمين لهما شعبية واسعة لدى الجمهور المصري والعربي، إذ يقدم وائل جسار خلال الحفل باقة من أشهر أغنياته الرومانسية.

ويتميز وائل جسار بحضوره الخاص على المسرح وقدرته على تقديم الأغنيات الرومانسية والطربية بأسلوب يجمع بين الإحساس والأداء الهادئ، وهو ما يجعله من الأسماء التي تحظى بحضور جماهيري مستمر في الحفلات والمهرجانات المختلفة.

أما نوال الزغبي فتستعد بدورها لإشعال أجواء الحفل بمجموعة من أشهر أغنياتها، التي تجمع بين الأعمال القديمة التي صنعت جانبًا كبيرًا من مشوارها الفني.

ومن المتوقع أن تقدم نوال الزغبي عددًا من الأغنيات التي ينتظر الجمهور سماعها خلال الحفل، وسط أجواء صيفية مميزة.

وفي بورتو جولف، تتواصل الاستعدادات الخاصة لاستقبال حفل النجم محمد رمضان، الذي يعد من أبرز الحفلات المنتظرة الليلة في الساحل الشمالي، وسط تجهيزات على مستوى التنظيم والمسرح والإضاءة والمؤثرات البصرية، بما يتناسب مع طبيعة العروض التي يقدمها محمد رمضان خلال حفلاته الجماهيرية.

ويحرص محمد رمضان في حفلاته على تقديم عرض غنائي واستعراضي متكامل، يعتمد على مجموعة من أشهر أغنياته، إلى جانب الاستعراضات والحركة والتفاعل المباشر مع الجمهور، وهو ما يجعل حفلاته من الفعاليات التي تشهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا.

وائل جسار الساحل الساحل الشمالي

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