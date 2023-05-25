محمد جابر: "المطرية" قادر على البقاء في الممتاز

أكد محمد جابر عضو مجلس إدارة نادي المطرية أن الفريق الأول حقق إنجازا جديدا منذ أكثر ٣٠ سنة الصعود لدوري الدرجة الثالثة.



وأشار إلى أن قرار المجلس التعاقد مع جهاز فني بقيادة عبدالحميد ميدو لتدريب الفريق الأول للمنافسة في الموسم الجديد على الصعود حيث نجح ميدو في وضع خطة واضحة في ظل الإمكانيات المتاحة من أجل الصعود مره أخرى.



حيث أكد جابر النادي ان المجلس سعى بكل قوة لتحقيق حلم جماهير المطرية للصعود بتوفير الإمكانيات للجهاز الفني واللاعبين الذين تحملوا الكثير من أجل الظهور بالشكل الجيد.



وتابع أن الإنجاز مجرد بداية حيث يسعى المجلس إلى استمرار التألق والتقدم نحو الدرجة الثانية والمكانة التي يستحقها نادي المطرية وعودة الأندية الشعبية مرة أخرى لمكانتها الطبيعية حيث سيتم توفير الإمكانيات المادية لاستمرار الإنجاز.