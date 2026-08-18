موته وهو نايم.. القبض على محامٍ متهم بقتل والده في المطرية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على محامٍ، لاتهامه بإنهاء حياة والده حال نومه، داخل مسكنهما بدائرة قسم شرطة المطرية، وذلك عقب ضبطه بمعرفة الأهالي.

تفاصيل الواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا يفيد بوقوع جريمة قتل داخل أحد العقارات بدائرة قسم شرطة المطرية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وتبين العثور على رجل متوفى داخل مسكنه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة نجله، حيث أقدم على الاعتداء عليه أثناء نومه، ما أسفر عن وفاته، قبل أن يتمكن الأهالي من ضبط المتهم وتسليمه إلى قوات الشرطة.

وتم اقتياد المتهم إلى ديوان القسم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة ودوافع ارتكابها.