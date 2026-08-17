نظر جلسة محاكمة 9 متهمين بخلية داعش المطرية.. اليوم

تنظر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم، نظر جلسة محاكمة 9 متهمين بتنظيم داعش المطرية، في القضية رقم 17718 لسهة 2025 جنايات المطرية.



تفاصيل أمر إحالة

ووجه للمتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومن مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن اعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابى.

يواجه للمتهمين من الثانى وحتى الأخير تهم الانضمام لجامعة إرهابية مع علمهم باغراضها، ووجه للمتهمين جميعا تهم تمويل الإرهاب.