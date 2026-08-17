قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد انطلاق تقليل الاغتراب.. التسجيل عبر هذا الرابط
صلاة الضحى.. عدد ركعاتها ووقتها وفضلها وكيفية أدائها
64 سيارة فقط حول العالم.. الكشف عن جوردن موراي S1 الجديدة
53 % انخفاضا خلال عامين| تراجع أعداد الإسرائيليين العائدين.. وزيادة المغادرين
آخر فرصة للتسجيل في المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2026.. عبر هذا الرابط
بورصة الدواجن الآن.. تراجع أسعار الفراخ والبانيه| وهذا ثمن البيض
هل صيام يوم المولد النبوي جائز؟.. الإفتاء توضح حكم صيام يوم 12 ربيع الأول
زلزال جديد بقوة 5.87 ريختر يضرب فلوريس الإندونيسية
للحاصلين على الشهادة الثانوية.. مزايا الإلتحاق بالمعاهد الصحية الشرطية
دعاء الفجر لزوال الكرب.. أدعية مأثورة لتفريج الهموم وقضاء الحوائج
سعر ومواصفات تويوتا لاند كروزر 2026 في السعودية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

نظر جلسة محاكمة 9 متهمين بخلية داعش المطرية.. اليوم

المستشار محمد السعيد الشربيني
المستشار محمد السعيد الشربيني
مصطفي رجب

تنظر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم، نظر جلسة محاكمة 9 متهمين بتنظيم داعش المطرية، في القضية رقم 17718 لسهة 2025 جنايات المطرية.
 

تفاصيل أمر إحالة

ووجه للمتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومن مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن اعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابى.

يواجه للمتهمين من الثانى وحتى الأخير تهم الانضمام لجامعة إرهابية مع علمهم باغراضها، ووجه للمتهمين جميعا تهم تمويل الإرهاب.

الدائرة الأولى إرهاب المستشار محمد السعيد الشربيني محاكمة 9 متهمين بتنظيم داعش المطرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

أعطاه لها زوجها.. عقار جنسي ينهي حياة عروس بدار السلام

موعد حجز شقق الايجار التمليكي2026

لو عمرك أقل من 35.. الفئات المستحقة لحجز شقق الإيجار التمليكي 2026

أسرة التجمع

اعترافات صادمة لـ قاتـ.ل أسرة التجمع.. خطط لمكان دفن الضحية وطلب منه 300 ألف جنيه قبل إطلاق النار.. خاص

تنسيق 2026

الطب 80% والتمريض 53%.. ننشر تنسيق الجامعات الأهلية 2026 كاملًا

امام عاشور

7 ملايين يورو.. محمد العدل يثير الجدل حول قيمة شراء إمام عاشور

زيادة جديدة في الإيجار القديم

زيادة جديدة في الإيجار القديم خلال أيام.. كم سيدفع المستأجر؟

موعد إجازة المولد النبوي2026

إجازة المولد النبوي 2026.. الإجازات الرسمية الأخيرة في 2026

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم يتراجع أمام الجنيه.. اعرف آخر الأسعار

ترشيحاتنا

أنغام

أنغام تبهر الجمهور بأناقتها في جدة

هند صبري

هند صبري تثير الجدل بفستان لافت في الساحل.. شاهد

كريستيانو رونالدو

تغيير مفاجئ في إطلالة كريستيانو رونالدو بعد زواجه من جورجينا

بالصور

سحر رامي: حسين الإمام لسه معايا وبيكلمنى فى أحلامي .. وهذا الشخص الأنسب لتجسيد سيرته الذاتية |فيديو

سحر رامي مع تقى الجيزاوي
سحر رامي مع تقى الجيزاوي
سحر رامي مع تقى الجيزاوي

فيديو

مصر مصر بعد كثرة الزلازل

منذ بداية أغسطس.. 7 زلازل تهز العالم| هل تبعث الأرض برسالة خاصة؟ وما موقف مصر

سحر رامي مع تقى الجيزاوي

سحر رامي: حسين الإمام لسه معايا وبيكلمنى فى أحلامي .. وهذا الشخص الأنسب لتجسيد سيرته الذاتية |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قبل أن تُحَاسبوا !!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: جبر الخواطر: بلسم الوجدان ومرفأ الأمان

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: مصطفى كامل.. محامي القضية المصرية

د. هبة جمال

د.هبة جمال تكتب: أخطار الذكاء الإصطناعي على مستقبل محللي المعلومات والمضمون (العقل البديل)

منى أحمد

منى أحمد تكتب: جراح الروح.. يوسف إدريس

المزيد