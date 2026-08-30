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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

قنا تعلن رفع درجة الاستعداد وتفعيل خطط الطوارئ لمواجهة تقلبات الطقس

محافظ قنا
محافظ قنا
يوسف رجب

​أعلنت محافظة قنا ، رفع درجة الاستعداد والتأهب بمختلف القطاعات التنفيذية، تزامناً مع تنبؤات الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن الحالة المتوقعة للأحوال الجوية خلال الأيام المقبلة، وما قد يصاحبها من نشاط للرياح وحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بجنوب البلاد، وذلك اعتباراً من الأحد الموافق 30 أغسطس 2026 وحتى الخميس 3 سبتمبر 2026.

​ووجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، جميع الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة ورفع درجة الجاهزية للتعامل الفوري والفعال مع أي أحداث طارئة محتملة، مع التأكيد على استمرار المتابعة والتنسيق بين الجهات المختصة على مدار الساعة.


 

كما وجه محافظ قنا، بإخطار مركز العمليات بأي بلاغات أو مستجدات أولاً بأول، مع التأكيد على تفعيل غرف العمليات واستمرار أعمال الرصد والمتابعة وإخطار مركز سيطرة الشبكة الوطنية بأي أحداث في حينها.

​وشدد الببلاوي، على جاهزية معدات التدخل السريع والتمركز المبدئي بما يتيح سرعة التحرك عند الحاجة، إلى جانب تجهيز مهام الإغاثة والمرور على أماكن الإيواء للتأكد من جاهزيتها واستيفائها لجميع المتطلبات اللازمة، إلى جانب مراعاة تجهيز المخزون الاستراتيجي من السلع التموينية لضمان توافر الاحتياجات الأساسية للمواطنين في حال حدوث أي ظرف طارئ.

​ودعا محافظ قنا، المواطنين إلى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الواجب اتباعها من خلال الوسائل المختلفة خلال فترة عدم الاستقرار الجوي، بما يسهم في الحفاظ على سلامتهم والحد من المخاطر المحتملة، مشيرًا إلى تلقي بلاغات المواطنين والتعامل الفوري مع أي طوارئ لضمان سلامتهم وحماية الممتلكات العامة والخاصة.
 


 

رفع درجة الاستعداد الهيئة العامة للأرصاد الأحوال الجوية السلع التموينية أخبار قنا

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