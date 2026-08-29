زراعة قنا: صرف 580 ألف شكارة أسمدة للموسم الصيفي حتى الآن

أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة قنا، أعمال صرف الأسمدة الأزوتية المدعمة للموسم الصيفي 2026م، عن الفترة حتى 26 أغسطس الجاري، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، وضمن جهود منظومة "كارت الفلاح" لضمان وصول الدعم لمستحقيه بمختلف الجمعيات والقطاعات الزراعية على مستوى المحافظة.



وأوضح المهندس أبو العباس البدري، وكيل وزارة الزراعة بقنا، بأن إجمالي ما تم صرفه وتوزيعه من الأسمدة المخصصة للموسم الصيفي بلغ 579 ألفًا و815 شكارة سماد "يوريا ونترات" بنطاق المحافظة.



وأشار البدري، إلى أن الكميات المنصرفة التي توزعت بواقع 352 ألفًا و300 شكارة لقطاع الائتمان، شملت 76,744 شكارة نترات و275,556 شكارة يوريا، و26 ألفًا و741 شكارة لقطاع الإصلاح الزراعي، شملت 57 شكارة نترات و26,684 شكارة يوريا، و16 ألفًا و931 شكارة لقطاع الاستصلاح، شملت 4,099 شكارة نترات و12,832 شكارة يوريا.

وتابع وكيل وزارة الزراعة بقنا ، بالإضافة إلى 183 ألفًا و843 شكارة عبر منافذ الشركة المصرية، شملت 1,962 شكارة نترات و181,881 شكارة يوريا.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة، بأن رصيد الأسمدة المتاحة والمؤمنة داخل مخازن المديرية على مستوى المحافظة بلغ 54 ألفًا و492 شكارة سماد "يوريا ونترات" حتى الآن، مؤكدًا استمرار المتابعة الميدانية المنتظمة لضمان تدفق الحصص السمادية وانتظام الصرف بكافة مراكز وقرى قنا.