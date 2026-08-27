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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة قنا صديقة للبيئة.. 26 مركبة كهربائية تعزز التحول الأخضر

جامعة قنا
جامعة قنا
يوسف رجب

واصلت جامعة قنا خطواتها المتسارعة نحو ترسيخ مفهوم الجامعة الخضراء والمستدامة، وتعزيز مكانتها كـجامعة صديقة للبيئة، من خلال التوسع في استخدام المركبات الكهربائية داخل الحرم الجامعي، حيث شهد الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، اصطفاف 26 مركبة كهربائية بساحة كلية الآداب، في إطار رؤية الجامعة لتطوير منظومة الحركة والخدمات وفق حلول ذكية وصديقة للبيئة.

جاء ذلك بحضور الدكتور عباس منصور، رئيس الجامعة الأسبق، والدكتور محمد وائل عبد العظيم، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وطروب طلبة، أمين عام الجامعة، وعمداء كليات الجامعة، ولفيف من القيادات الأكاديمية والإدارية.

وأكد الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، بأن التوسع في استخدام المركبات الكهربائية يمثل أحد التطبيقات العملية لرؤية جامعة قنا في التحول إلى جامعة خضراء ومستدامة وصديقة للبيئة، مشيرًا إلى أن التطوير لا يتوقف عند تحديث المنشآت والخدمات، وإنما يمتد إلى وسائل الحركة داخل الحرم الجامعي، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي وخفض الانبعاثات الكربونية والضوضاء، وتحقيق بيئة جامعية أكثر نظافة وهدوءًا.

وأوضح رئيس جامعة قنا، بأن المركبات الكهربائية الجديدة تمثل إضافة مهمة لمنظومة الخدمات الجامعية، حيث جرى توظيفها لخدمة الطلاب والقطاعات والإدارات المختلفة، بما يحقق سهولة الحركة وسرعة إنجاز الخدمات، ويعزز كفاءة استخدام الطاقة والموارد داخل الحرم الجامعي.

وأشار عكاوي، إلى أن جامعة قنا تنظر إلى كونها جامعة صديقة للبيئة باعتباره توجهًا مؤسسيًا متكاملًا، يبدأ من ترشيد الطاقة والحفاظ على نظافة الحرم الجامعي، ويمتد إلى استخدام وسائل نقل نظيفة وتطبيق الحلول الذكية في إدارة الخدمات، بما يجعل الحرم الجامعي نموذجًا عمليًا للجامعة العصرية الخضراء والمستدامة.

وأكد رئيس الجامعة، بأن جامعة قنا تواصل تنفيذ خطتها التطويرية وفق رؤية تستهدف بناء بيئة جامعية آمنة ونظيفة ومستدامة، تجمع بين جودة الخدمات والحفاظ على البيئة، وتواكب توجهات الدولة المصرية نحو التوسع في استخدام الطاقة النظيفة والتحول إلى الاقتصاد الأخضر.

وثمّن عكاوى، جهود إدارات الجامعة وقطاعاتها المختلفة في تنفيذ مشروعات التطوير وتحويل مفهوم الاستدامة من مجرد هدف إلى ممارسة ملموسة داخل الحياة الجامعية اليومية، بما يعزز مكانة جامعة قنا كجامعة خضراء وصديقة للبيئة، ويعكس حرصها على تقديم نموذج جامعي يجمع بين التطوير وجودة الحياة والحفاظ على البيئة.

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