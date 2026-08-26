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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ قنا يثمن جهود اليونيدو في تمكين المشروعات الخضراء الناشئة ودعم التنمية المستدامة

وفد اليونيدو مع محافظ قنا
وفد اليونيدو مع محافظ قنا
يوسف رجب

استقبل اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، وفد مشروع النمو الأخضر الشامل، في إطار دعم وتعزيز جهود المحافظة في مجالات التنمية المستدامة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، والتعرف على ما تم تنفيذه من أنشطة ونتائج المشروع خلال مرحلته الأولى، إلى جانب استعراض ملامح المرحلة الثانية وخطط العمل المستقبلية.

جاء ذلك بحضور أناكيارا اسكندوني، مديرة المشروع واستشاري التنمية الصناعية بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، وعادل صبري، المنسق الوطني للمشروع، والدكتور عمر رياض، مدير مكتب منظمة اليونيدو في جنوب الصعيد والمنسق الميداني الأول للمشروع، محمد نصر، مستشار المحافظ لشؤون البيئة، وهند سعيد، مدير وحدة التعاون الدولي.

وأثنى محافظ قنا، على جهود منظمة اليونيدو ودورها في تمكين المشروعات الخضراء الناشئة، عبر التدريب والتوعية بمتطلبات السوق الحديثة، مؤكدًا أهمية نقل خبرات وتجارب شركات المرحلة الأولى لتكون حاضنة ومحفزة لتأسيس مشروعات جديدة للشباب. 

ووجه الببلاوي، بضرورة إعداد برنامج تنفيذي للنمو الأخضر يستهدف الشركات العاملة في تدوير مخلفات قصب السكر والمخلفات الزراعية، للعمل على زيادة المساحات المستفيدة وتعظيم العائد الاقتصادي والبيئي، بما يدعم خطط التنمية المستدامة بالمحافظة.

ومن جانبها أوضحت أناكيارا اسكندوني، أهداف ومجالات مشروع النمو الأخضر الشامل، والأنشطة التي تم تنفيذها خلال المرحلة الأولى، إلى جانب استعراض النتائج النهائية التي تم التوصل إليها، وما حققه المشروع من جهود في دعم توجهات التنمية الخضراء وتعزيز الممارسات المستدامة.

وأكدت اسكندوني، أهمية استمرار التعاون والتنسيق مع محافظة قنا، بما يدعم تنفيذ مستهدفات المشروع وتحقيق الاستفادة القصوى من أنشطته ومخرجاته، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو تعزيز الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة.

كما عرض الدكتور عادل صبري، المنسق الوطني للمشروع، تصورًا متكاملًا للمرحلة الثانية من المشروع، وأبرز محاورها وأهدافها والأنشطة المستهدف تنفيذها، بما يسهم في البناء على ما تم تحقيقه خلال المرحلة الأولى وتعظيم الاستفادة من مخرجات المشروع، ودعم جهود محافظة قنا في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والحفاظ على البيئة.

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