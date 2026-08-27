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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

قنا.. رفع 90 طن مخلفات وتوزيع حقائب تسوق ضمن مبادرة "النهضة بقوص خضراء نظيفة"

مبادرة قوص
مبادرة قوص

​واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، تحت رعاية اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، فعاليات مبادرة "النهضة بقوص خضراء نظيفة"، ضمن فعاليات الأسبوع البيئي المتكامل، بالتعاون مع جهاز شؤون البيئة وجمعية النهضة للتنمية والخدمات، وتستهدف المبادرة الارتقاء بالمظهر الحضاري لمركز ومدينة قوص ونشر الوعي البيئي بين المواطنين.

​وأوضح الدكتور علاء شاكر، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، أن الأعمال الميدانية أسفرت عن رفع نحو 90 طنًّا من القمامة والمخلفات والتراكمات الصلبة من حواف الطرق الرئيسية، وشملت الأعمال رفع 30 طنًّا من منطقة أنصار السنة بطريق الشوادر، و30 طنًّا من منطقة معهد الفتيات.

وتابع شاكر، بالإضافة إلى 30 طنًّا من منطقة البر والتقوى بطريق قوص ـ عباسة، وتم تنفيذ الأعمال من خلال الدفع بعدد من المعدات الثقيلة التابعة للشركاء المجتمعيين والوحدة المحلية، بما ساهم في رفع كفاءة منظومة النظافة وتحسين المظهر العام.

​ومن جانبه، أشار الدكتور أسعد محمد، رئيس قسم التوعية والإعلام البيئي بجهاز شؤون البيئة بفرع قنا، إلى أن أعمال النظافة تزامنت مع تنفيذ حملات توعية ميدانية استهدفت التواصل المباشر مع المواطنين والمارة، وشملت الحملات توزيع ولصق 500 بوستر توعوي للتعريف بالسلوكيات البيئية السليمة وطرق التعامل الأمثل مع سلات وصناديق القمامة، كما تم توزيع 250 حقيبة تسوق قماشية متعددة الاستخدام بطريق النصر وشارع بن دقيق العيد، بهدف تشجيع المواطنين على الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام والتقليل من آثارها السلبية على البيئة ومنظومة النظافة.

​وشارك في الأعمال كل من الكيميائي محمد إسماعيل، رئيس قسم البيئة والمخلفات الصلبة بالوحدة المحلية، ورئيس مجلس إدارة جمعية النهضة للتنمية في دعم المبادرة من خلال 6 متطوعين، إلى جانب توفير المطبوعات والتجهيزات، والعديد من الشركاء المحليين.
 

قنا مدينة قوص قوص خضراء نظيفة جهاز شؤون البيئة منظومة النظافة أخبار قنا

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