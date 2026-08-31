قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حماة الوطن: القاهرة تعيد رسم خريطة شراكاتها الاستراتيجية وفقًا لمصالحها الوطنية
وزير الصحة: مصر حريصة على تقديم كل سبل الدعم الطبي للأشقاء في جنوب السودان
يناير 2027 | تحرك عاجل في الزمالك بشأن أزمات القيد
اتحرك قبل ما نشتكي.. لجنة الحكام تشكر «الأعلى للإعلام» لاستدعائه ممثل قناة بسبب مخالفة
إحنا نادي القرن الإفريقي .. أشانتي كوتوكو يثير غضب جماهير الأهلي بمنشور صادم
درجة ثالثة | أول تعليق لـ أشرف خضر بعد استقالته من تدريب الإسماعيلي
مصطفى كامل وطارق الشناوي يصلان نقابة الصحفيين لتسوية الخلافات بينهما
تل أبيب.. مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية ومحتجين رافضين للتجنيد
مصروفات المدارس الرسمية 2026 ..تفاصيل إتاحة سدادها على قسطين في أكتوبر وفبراير
الدولار يكسر حاجز الـ51 جنيهًا.. ماذا حدث في ختام تعاملات البنوك اليوم؟
غدًا بدء الزيادة.. خريطة زيادات الإيجار القديم خلال السنوات المقبلة
محرمة شرعًا.. الأزهر يدين تجدد اعتداءات إيران على الإمارات والأردن ويدعو لوقفها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الاحتلال يدشن مستوطنة نوعا على أراضي الفلسطينيين شرق بلدة قباطية

مستوطنون
مستوطنون
محمد على

دشنت سلطات الاحتلال مستوطنة جديدة تحمل اسم "نوعا" على أراضي الفلسطينيين شرق بلدة قباطية جنوب جنين، في إطار خطوة استيطانية تهدف لربطها بمستوطنات أخرى في شمال الضفة الغربية مثل "عيمك دوتان".

في خطوة استيطانية تهدف لربطها بمستوطنات أخرى في شمال الضفة الغربية مثل "عيمك دوتان".

تقع المستوطنة شرق بلدة قباطية، جنوب محافظة جنين.

وتهدف سلطات الاحتلال من وراء ذلك، إلى تعزيز التوسع الاستيطاني وربط البؤر والمستوطنات في شمال الضفة الغربية.

 تأتي الخطوة ضمن أوامر مصادرة وتجريف واسعة لأراضي المواطنين الفلسطينيين، رغبة في تهجيرهم وسرق أراضيهم، وذلك ضمن  حكومة احتلال متطرفة ترى أن الفرصة سانحة لاستمرار في أفعاليها دون رقيب أو حسيب.

وأفادت الأنباء بارتقاء 5 شهداء خلال الساعات القليلة الماضية.
 وأكّدت الوزارة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظلّ عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وأكدت وزارة الصحة أنّ إجمالي عدد الضحايا منذ إعلان "بدء وقف إطلاق النار" في 11 أكتوبر ارتفع إلى 1,320 شهيداً، في حين بلغ إجمالي عدد الإصابات 4,385، ووصل إجمالي حالات الانتشال إلى 815 حالة.

وفيما يتصل بالإحصائية التراكمية، كشفت الوزارة أنّ عدد الضحايا منذ بداية حرب الإبادة الجماعية في 7 أكتوبر 2023 ارتفع إلى 73456 شهيداً، فيما وصل العدد التراكمي للإصابات إلى 174496.

مستوطنات الاحتلال الفلسطينيين قباطية جنوب جنين الضحايا عجز طواقم وزارة الصحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسعار البنزين اليوم

قبل ما تتحرك.. أسعار البنزين اليوم الإثنين رسميا

أسعار السلع الأساسية

السكر بـ25 جنيهًا والزيت بـ52.. أسعار السلع اعتبارًا من 10 سبتمبر بتوجيهات رئاسية

أرشيفية

الجيش الإيراني يعلن استهداف قاعدة المنهاد بالإمارات بعشرات المسيرات

اسعار السلع

توجيه رئاسي عاجل.. أسعار السلع الجديدة بدءاً من 10 سبتمبر

سعر الدولار في مصر

سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين 31 أغسطس

صورة ارشيفية

صرف معاشات شهر سبتمبر لـ 11.5 مليون مستحق.. غدا

موعد نهاية الصيف

انخفاض درجات الحرارة.. موعد انتهاء الصيف 2026 رسمياً

سيف أبو النجا فى جنازة ابنته ياسمين

أحدث ظهور للفنان سيف أبو النجا بجنازة ابنته متكئا على عكاز

ترشيحاتنا

نتنياهو

زلزال يضرب معسكر اليمين .. هل تقضي الانقسامات الداخلية على المستقبل السياسي لنتنياهو؟

غزة

غارات مكثفة وقصف متواصل .. تصعيد عسكري إسرائيلي يضرب قطاع غزة

طقس حار

منخفض الهند الموسمي وشبورة مائية.. تحذير من الأرصاد بشأن حالة الطقس

بالصور

لو عندك قطعة لحمة صغيرة.. طريقة عمل وجبة تكفي عدد أكبر وبطعم غني

لو عندك قطعة لحمة صغيرة.. طريقة عمل وجبة تكفي عدد أكبر وبطعم غني
لو عندك قطعة لحمة صغيرة.. طريقة عمل وجبة تكفي عدد أكبر وبطعم غني
لو عندك قطعة لحمة صغيرة.. طريقة عمل وجبة تكفي عدد أكبر وبطعم غني

بعد وفاة ابنة نجلاء فتحي بسكتة قلبية.. علامات تحذر من الأزمة قبل حدوثها

بعد وفاة ابنة نجلاء فتحي بسكتة قلبية.. استشاري قلب يكشف علامات تحذر من الأزمة قبل حدوثها
بعد وفاة ابنة نجلاء فتحي بسكتة قلبية.. استشاري قلب يكشف علامات تحذر من الأزمة قبل حدوثها
بعد وفاة ابنة نجلاء فتحي بسكتة قلبية.. استشاري قلب يكشف علامات تحذر من الأزمة قبل حدوثها

ما سر عشق الأجانب لهذه الفاكهة؟ 7 مفاجآت

السفير التركي أكل المانجو المصرية.. ما سر عشق الأجانب لهذه الفاكهة؟ 7 مفاجآت
السفير التركي أكل المانجو المصرية.. ما سر عشق الأجانب لهذه الفاكهة؟ 7 مفاجآت
السفير التركي أكل المانجو المصرية.. ما سر عشق الأجانب لهذه الفاكهة؟ 7 مفاجآت

هل وضع الزيت في ماء المكرونة يمنع التصاقها فعلًا؟ الإجابة هتفاجئك

هل وضع الزيت في ماء المكرونة يمنع التصاقها فعلًا؟ الإجابة هتفاجئك
هل وضع الزيت في ماء المكرونة يمنع التصاقها فعلًا؟ الإجابة هتفاجئك
هل وضع الزيت في ماء المكرونة يمنع التصاقها فعلًا؟ الإجابة هتفاجئك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: نجيب محفوظ.. جدلية السياسة والإبداع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: زيارة الرئيس الصيني لمصر تؤكد أهمية دورها المحوري

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: بين أمريكا والصين.. مصر في قلب معركة الذكاء الاصطناعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عكس عقارب الساعة!

المزيد