الاحتلال يدشن مستوطنة نوعا على أراضي الفلسطينيين شرق بلدة قباطية

دشنت سلطات الاحتلال مستوطنة جديدة تحمل اسم "نوعا" على أراضي الفلسطينيين شرق بلدة قباطية جنوب جنين، في إطار خطوة استيطانية تهدف لربطها بمستوطنات أخرى في شمال الضفة الغربية مثل "عيمك دوتان".

في خطوة استيطانية تهدف لربطها بمستوطنات أخرى في شمال الضفة الغربية مثل "عيمك دوتان".

تقع المستوطنة شرق بلدة قباطية، جنوب محافظة جنين.

وتهدف سلطات الاحتلال من وراء ذلك، إلى تعزيز التوسع الاستيطاني وربط البؤر والمستوطنات في شمال الضفة الغربية.

تأتي الخطوة ضمن أوامر مصادرة وتجريف واسعة لأراضي المواطنين الفلسطينيين، رغبة في تهجيرهم وسرق أراضيهم، وذلك ضمن حكومة احتلال متطرفة ترى أن الفرصة سانحة لاستمرار في أفعاليها دون رقيب أو حسيب.

وأفادت الأنباء بارتقاء 5 شهداء خلال الساعات القليلة الماضية.

وأكّدت الوزارة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظلّ عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وأكدت وزارة الصحة أنّ إجمالي عدد الضحايا منذ إعلان "بدء وقف إطلاق النار" في 11 أكتوبر ارتفع إلى 1,320 شهيداً، في حين بلغ إجمالي عدد الإصابات 4,385، ووصل إجمالي حالات الانتشال إلى 815 حالة.

وفيما يتصل بالإحصائية التراكمية، كشفت الوزارة أنّ عدد الضحايا منذ بداية حرب الإبادة الجماعية في 7 أكتوبر 2023 ارتفع إلى 73456 شهيداً، فيما وصل العدد التراكمي للإصابات إلى 174496.