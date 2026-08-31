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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

5 شهداء في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة بمدينة غزة

استهداف الاحتلال لغزة
استهداف الاحتلال لغزة
محمد على

أفادت مصادر في مستشفيات غزة أن 5 شهداء سقطوا في غارات إسرائيلية على مناطق عدة بمدينة غزة منذ صباح اليوم.

وقد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 73 ألفا و456 شهيدا و174 ألفا و496 مصابا، منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر 2023.

وأوضحت الوزارة أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية شهيدين، إضافة إلى 10 إصابات.

يأتي الاستهداف في ظل استمرار الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي تطال مناطق سكنية ومركبات مدنية، وسط استمرار سقوط الشهداء والإصابات جراء القصف والاستهدافات المتواصلة.

وقد حذّر المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، ينس لاركيه، من استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، في ظل أزمة مأوى متفاقمة وقيود شديدة على الوصول ونقص حاد في تمويل الاستجابة الإنسانية. 

وقال لاركيه، في أحدث إحاطة حول التطورات الإنسانية في القطاع، إن 58% من سكان غزة يواجهون نقصًا حادًا أو كارثيًا في ظروف المأوى أو في الوصول إلى الخدمات الأساسية والمواد غير الغذائية، ما يعرّضهم لمخاطر صحية وأمنية كبيرة. 

وأوضح أن نحو 1.98 مليون شخص، أي 94% من سكان قطاع غزة، بحاجة إلى مساعدات في مجال المأوى والمواد الأساسية، فيما تعاني 84% من الأسر قيودًا شديدة في ظروف المعيشة، من بينها عدم توفر حماية كافية من الظروف الجوية.

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