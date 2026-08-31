إيطاليا تمدد تعليق شنجن مع إسبانيا لمدة 15 يوما

أعلنت إيطاليا، اليوم /الاثنين/، تمديد تعليق اتفاقية شنجن مع إسبانيا لمدة 15 يوما أخرى.

وأوضحت وزارة الداخلية الإيطالية – في بيان - أن قرار تمديد تعليق اتفاقية شنجن مع إسبانيا اتخذ بناء على التحليل الذي أجرته لجنة تحليل الهجرة وأمن الحدود، نظرا لاستمرار الاعتبارات التي شكلت أساس إعادة العمل بها في الأول من أغسطس، مع الأخذ في الاعتبار أيضا المبادرات التي اتخذتها إسبانيا بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، لضمان عودة الوضع في هذا المجال إلى طبيعته في المستقبل القريب.

وأشار إلى أن وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي أبلغ نظيره الإسباني فرناندو جراندي مارلاسكا بالتقييمات التي استند إليها قرار التمديد خلال مكالمة هاتفية.

ويشمل هذا الإجراء عمليات تفتيش في الموانئ والمطارات الإيطالية للمسافرين القادمين من إسبانيا مع التركيز بشكل خاص على رعايا الدول الأخرى.