بركان سينابونج في إندونيسيا يثور وأعمدة الرماد تتجاوز 3 كيلومترات

أفاد مركز الحد من مخاطر البراكين والمخاطر الجيولوجية فى إندونيسيا، اليوم الاثنين، بثوران بركان جبل سينابونج في إقليم سومطرة الشمالية، أحد أكثر البراكين نشاطا في إندونيسيا، مخلفًا سحابة من أعمدة الرماد الكثيف وصلت حتى مسافة 3.5 كيلومتر فوق فوهة البركان.

وقال المركز إنه رفع مستوى التحذير في مقاطعة كارو من المستوى الثاني إلى المستوى الثالث ضمن نظام التحذير من البراكين، بعد أن رصد زيادة في النشاط البركاني، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإندونيسية الرسمية "أنتارا".

وأضاف المركز أنه لم ترد أي بلاغات عن وقوع خسائر بشرية جراء ثوران البركان.

وناشدت السلطات الإندونيسية، السكان والسائحين بضرورة الابتعاد عن القرى التي جرى إخلاؤها بسبب النشاط البركاني، إضافة إلى المناطق الواقعة ضمن نطاق 3 كيلومترات من الفوهة.