انخفاض عوائد السندات الأمريكية مع عودة التصعيد بين واشنطن وطهران

تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية اليوم، متأثرة بتجدد مخاوف التصعيد الجيوسياسي بين الولايات المتحدة وإيران، مما دفع المستثمرين نحو عمليات شراء مكثفة لأصول الملاذ الآمن للحماية من مخاطر تقلبات الأسواق.

وانعكس الإقبال المكثف على شراء أدوات الدين الحكومي الأمريكي في ارتفاع أسعار السندات وهبوط عوائدها، نظراً للعلاقة العكسية بينهما، حيث اتجهت عوائد السندات لأجل 10 سنوات و2 سنة نحو الانخفاض مع تسعير الأسواق لمخاطر النزاع وتأثيره المحتمل على النمو الاقتصادي العالمي.

ورغم أن تصاعد التوترات الجيوسياسية يرفع أسعار النفط ويغذي التوقعات التضخمية وهو ما يدفع العوائد عادة للصعود فإن رغبة المستثمرين في التحوط وحماية رؤوس الأموال غلبت في الوقت الراهن على المخاوف التضخمية، مما أبقى عوائد السندات تحت الضغط الهبوطي.