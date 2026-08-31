السفير الليبي يشارك في احتفال تركيا بالذكرى الـ103 لـ يوم النصر

حضر السفير عبدالمطلب ثابت، المندوب الدائم لدولة ليبيا لدى جامعة الدول العربية والمكلّف بتسيير أعمال السفارة الليبية بالقاهرة، حفل الاستقبال الذي أقامته سفارة الجمهورية التركية لدى جمهورية مصر العربية، بمناسبة الذكرى الـ103 لـ(يوم النصر التركي) و(يوم القوات المسلحة).

وجاء حضور السفير عبدالمطلب ثابت تلبية لدعوة رسمية من سفير الجمهورية التركية لدى جمهورية مصر العربية، صالح متلو شين، للمشاركة في هذه المناسبة الوطنية.

احتفالية يوم النصر التركي

وشهد حفل الاستقبال حضور عدد من السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى القاهرة، إلى جانب عدد من الشخصيات والمسؤولين، في أجواء عكست أهمية المناسبة وما تحمله من دلالات وطنية وتاريخية.

ويأتي حضور السفير عبدالمطلب ثابت في إطار حرص دولة ليبيا على تعزيز علاقاتها مع الجمهورية التركية، ودعم التواصل الدبلوماسي، وتوسيع آفاق التعاون والعلاقات الثنائية بين البلدين، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز جسور التواصل بين الشعبين الليبي والتركي.