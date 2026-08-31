البنك العربي الأفريقي الدولي يسجل أعلى أرباح نصف سنوية خلال 5 سنوات بنحو 202.8 مليون دولار

يواصل البنك العربي الأفريقي الدولي تسجيل أداء قوي خلال النصف الأول من عام 2026، بعدما حقق أعلى صافي أرباح نصف سنوية خلال السنوات الخمس الماضية، لتصل إلى 202.8 مليون دولار أمريكي.

وسجل صافي الأرباح زيادة بنسبة 27% مقارنة بالنصف الأول من عام 2025، بما يعكس استمرار تحسن الأداء المالي للبنك خلال الفترة.

كما واصل البنك تحقيق نمو في مركزه المالي، مدعومًا بزيادة محفظة قروض الشركات والأفراد بنسبة 16% مقارنة بنهاية ديسمبر 2025.

وتشير النتائج المعلنة إلى استمرار البنك في دعم أنشطته التمويلية بالتوازي مع تحقيق نمو في الربحية، بما يعزز أداءه خلال النصف الأول من العام الجاري.