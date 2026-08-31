قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استعدادات المحافظات للعام الدراسي الجديد.. خطط للأنشطة وتأمين المدارس وافتتاح منشآت تعليمية
أحمد بلال يهاجم منتقدي الأهلي بسبب محمد معروف: بدري أوي على الحاجات دي
الرئيس السيسي يجتمع بـ مدبولي ووزير الطيران المدني.. فيديو
بلومبرج: السعودية تجري محادثات أولية للحصول على قرض بقيمة 8 مليارات دولار
فجيعة تحتاج للصبر.. شمس البارودي تواسي نجلاء فتحي بعد وفاة ابنتها
عثمان ديمبلي يقترب من تمديد عقده مع باريس سان جيرمان حتى 2030
مصر تواصل دعم غزة.. قافلة «زاد العزة» الـ268 تحمل آلاف الأطنان من المساعدات
حمزة عبد الكريم ضمن قائمة برشلونة لمواجهة رايو فاليكانو
بـ1500 جنيه.. كيفية التقديم على شقق الإيجار لمحدودي الدخل
براءة محمد معروف.. خبير تحكيمي يكشف مفاجأة بشأن واقعة مباراة الأهلي وزد
الكويت والإمارات: الاعتداءات الإيرانية على الأردن انتهاك صارخ لسيادتها
الحق اشتري ..سعر الذهب عيار 21 مفاجأة اليوم الاثنين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

البنك العربي الأفريقي الدولي يسجل أعلى أرباح نصف سنوية خلال 5 سنوات بنحو 202.8 مليون دولار

العربى الأفريقى
العربى الأفريقى
أحمد عبد القوى

يواصل البنك العربي الأفريقي الدولي تسجيل أداء قوي خلال النصف الأول من عام 2026، بعدما حقق أعلى صافي أرباح نصف سنوية خلال السنوات الخمس الماضية، لتصل إلى 202.8 مليون دولار أمريكي.

وسجل صافي الأرباح زيادة بنسبة 27% مقارنة بالنصف الأول من عام 2025، بما يعكس استمرار تحسن الأداء المالي للبنك خلال الفترة.

كما واصل البنك تحقيق نمو في مركزه المالي، مدعومًا بزيادة محفظة قروض الشركات والأفراد بنسبة 16% مقارنة بنهاية ديسمبر 2025.

وتشير النتائج المعلنة إلى استمرار البنك في دعم أنشطته التمويلية بالتوازي مع تحقيق نمو في الربحية، بما يعزز أداءه خلال النصف الأول من العام الجاري.

بنك بنوك عربى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسعار البنزين اليوم

قبل ما تتحرك.. أسعار البنزين اليوم الإثنين رسميا

أسعار السلع الأساسية

السكر بـ25 جنيهًا والزيت بـ52.. أسعار السلع اعتبارًا من 10 سبتمبر بتوجيهات رئاسية

أسعار الدواجن

بعد انخفاضات كبيرة.. مفاجأة غير متوقعة فى أسعار الدواجن والبيض اليوم

أرشيفية

الجيش الإيراني يعلن استهداف قاعدة المنهاد بالإمارات بعشرات المسيرات

سعر الذهب اليوم 31 أغسطس 2026 .. عيار 21 والجنيه الذهب

سعر الذهب اليوم 31 أغسطس 2026 .. عيار 21 والجنيه الذهب

ياسر ابراهيم

تفاصيل أزمة ياسر إبراهيم مع الأهلي

سعر الدولار في مصر

سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين 31 أغسطس

اسعار السلع

توجيه رئاسي عاجل.. أسعار السلع الجديدة بدءاً من 10 سبتمبر

ترشيحاتنا

كريم حسن شحاتة

رد فعل غير متوقع من الأهلي تجاه كريم حسن شحاتة بعد أزمة مباراة زد

بيزيرا

مفاجأة.. بيزيرا يرفض حضور اجتماع الزمالك ويطلب عقده في الإمارات

كريم حسن شحاتة

هشيل الليلة.. كريم حسن شحاتة يعلق على أزمة تصريحاته بشأن معروف

بالصور

قبل دخول المدارس.. 15 فكرة لـ لانش بوكس صحي واقتصادي

.15 فكرة لـ لانش بوكس صحى و اقتصادى
.15 فكرة لـ لانش بوكس صحى و اقتصادى
.15 فكرة لـ لانش بوكس صحى و اقتصادى

محمود قابيل وبسمة وعمرو سليم فى وداع ابنة نجلاء فتحي

بسمة بجنازة ابنة نجلاء فتحي
بسمة بجنازة ابنة نجلاء فتحي
بسمة بجنازة ابنة نجلاء فتحي

فى عيد ميلادها.. صور تكشف عن أناقة و جمال ليلى أحمد زاهر

فى عيد ميلادها .. صور تكشف عن إناقة و جمال ليلى أحمد زاهر
فى عيد ميلادها .. صور تكشف عن إناقة و جمال ليلى أحمد زاهر
فى عيد ميلادها .. صور تكشف عن إناقة و جمال ليلى أحمد زاهر

القوات المسلحة تنظم عددا من اللقاءات مع شيوخ وعواقل سيناء ومطروح

القوات المسلحة تنظم عددا من اللقاءات مع شيوخ وعواقل سيناء ومطروح
القوات المسلحة تنظم عددا من اللقاءات مع شيوخ وعواقل سيناء ومطروح
القوات المسلحة تنظم عددا من اللقاءات مع شيوخ وعواقل سيناء ومطروح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: نجيب محفوظ.. جدلية السياسة والإبداع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: زيارة الرئيس الصيني لمصر تؤكد أهمية دورها المحوري

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: بين أمريكا والصين.. مصر في قلب معركة الذكاء الاصطناعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عكس عقارب الساعة!

المزيد