سوديك توقع تسهيل متوسط الأجل بقيمة 7.5 مليار جنيه مع البنك التجاري الدولي “CIB” لتمويل مشروع June بالساحل الشمالي

أعلنت سوديك، شركة التطوير العقاري الرائدة في مصر، عن توقيع تسهيل متوسط الأجل بقيمة 7.5 مليار جنيه مع البنك التجاري الدولي مصر (CIB)، لتمويل أعمال تطوير وتنفيذ مشروع June، إحدى مشروعات سوديك الرائدة بالساحل الشمالي.

يمتد مشروع June على مساحة 280 فدانًا، وهو وجهة شاطئية مستوحاة من مدينة ميامي، خاصة مع موقعًه الاستراتيجي في رأس الحكمة، أهم مناطق الساحل الشمالي، والذي يقدم للسكان والزائرين شاطئًا رمليًا ومياه بحر نقية، بالإضافة لممشى ونادي شاطئي نابض بالحياة. كما يضم June ايضاً فيلات سكنية وشقق فندقية بالإضافة لفندق "Tribute Portfolio" الحصري من ماريوت العالمية.

ويأتي التمويل في إطار استراتيجية CIB لدعم الشركات الرائدة والمشروعات ذات القيمة المضافة، من خلال تقديم حلول تمويلية متكاملة تسهم في دعم خطط النمو والتوسع، وتعزيز النشاط الاقتصادي والعمراني، لا سيما في القطاعات الحيوية وفي مقدمتها القطاعان العقاري والسياحي.

أُقيمت مراسم التوقيع بمطعم نوبو بمشروع أوجامي، المشروع الرائد للشركة بالساحل الشمالي، بحضور أيمن عامر، مدير عام مجموعة سوديك، وعمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي بالبنك التجاري الدولي – مصر (CIB)، بحضور عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين لدى البنك والشركة.

وبهذه المناسبة، علق أيمن عامر قائلاً: "يمثل تعاوننا مع البنك التجاري الدولي، أحد أكبر البنوك الرائدة في مصر، في هذا التسهيل الائتماني الاستراتيجي، محطة جديدة في مسيرة شراكتنا الممتدة على مدار السنوات الماضية. وتمثل هذه الاتفاقية دليلًا واضحًا على حجم الثقة التي نجحنا في بنائها مع شركائنا المصرفيين، كما تعكس أيضًا ثقتهم في قدرة سوديك على الوفاء بالتزاماتها دائمًا. إننا نتطلع لمواصلة التعاون مع البنك التجاري الدولي لدعم نمو سوديك وتوسعاتها المستقبلية".

كما صرح عمرو الجنايني: «يأتي هذا التمويل في إطار الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين CIB وسوديك، ويعكس التزام البنك بدعم خطط النمو والتوسع لعملائه من الشركات الرائدة، من خلال توفير حلول تمويلية متكاملة تلبي احتياجات مشروعاتهم وتدعم تنفيذ خططهم». وأضاف: «يمثل تمويل أعمال تطوير وتنفيذ مشروع June امتدادًا لدور البنك في دعم المشروعات ذات الأثر الاقتصادي، بما يسهم في مساندة خطط سوديك التوسعية، ودعم نمو القطاعين العقاري والسياحي باعتبارهما من القطاعات الحيوية للاقتصاد المصري، فضلًا عن ترسيخ مكانة الساحل الشمالي بصفة عامة ورأس الحكمة بصفة خاصة، واللتين تشهدان تطورًا ملحوظًا كإحدى أبرز الوجهات الاستثمارية والسياحية في مصر، مما يعزز جاذبية المنطقة أمام الاستثمارات المحلية والدولية».