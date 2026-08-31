حاكم قشم الإيرانية: قتيلان ومصابون في الهجوم الأمريكي على جزيرة لارك

أعلن حاكم قشم الإيرانية حسين أميرتيموري استشهاد شخصين وإصابة آخر في الهجوم الذي شنه العدوان الأمريكي على جزيرة لارك.

وأضاف أميرتيموري أن الهجوم الذي استهدف الجزيرة، أسفر عن استشهاد شخصين وإصابة شخص آخر.

وحول الأوضاع الحالية في جزيرة لارك، قال حاكم قشم إن الوضع في الجزيرة تحت السيطرة.

وشدد أميرتيموري على ضرورة أن يتابع الأهالي الأخبار المتعلقة بأوضاع الجزيرة والتطورات الأخيرة عبر المصادر الرسمية، وألا يلتفتوا إلى الأخبار والمعلومات غير المؤكدة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتقع جزيرة لارك ضمن نطاق مدينة قشم في مياه مضيق هرمز، وتُعد، بحكم موقعها الجغرافي والبحري، إحدى النقاط المهمة في المنطقة.