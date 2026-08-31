قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عثمان ديمبلي يقترب من تمديد عقده مع باريس سان جيرمان حتى 2030
مصر تواصل دعم غزة.. قافلة «زاد العزة» الـ268 تحمل آلاف الأطنان من المساعدات
حمزة عبد الكريم ضمن قائمة برشلونة لمواجهة رايو فاليكانو
بـ1500 جنيه.. كيفية التقديم على شقق الإيجار لمحدودي الدخل
براءة محمد معروف.. خبير تحكيمي يكشف مفاجأة بشأن واقعة مباراة الأهلي وزد
الكويت والإمارات: الاعتداءات الإيرانية على الأردن انتهاك صارخ لسيادتها
الحق اشتري ..سعر الذهب عيار 21 مفاجأة اليوم الاثنين
ترامب ينشر مقطع فيديو بالذكاء الاصطناعي يُظهر تدمير جزيرة خارك الإيرانية
جامعة الأزهر تطلق منظومة إلكترونية جديدة للشكاوى والمقترحات
الأرصاد: استقرار الأجواء مع بداية سبتمبر.. والعظمى غدًا على القاهرة 34 درجة
تفاصيل زيارة رئيسة النيابة الإدارية لمجلس الدولة.. مكافحة الفساد المالي والإداري
التعليم العالي: «القاهرة 2026» تسجل أرقامًا قياسية جديدة في تاريخ الألعاب الإفريقية للجامعات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ليبرمان يهاجم نتنياهو: ورطنا في كل شيئ واليمين ليس ملكا له فقط

ليبرمان
ليبرمان
محمد على

شنّ أفيجدور ليبرمان، وزير الحرب الإسرائيلي السابق، هجوماً حاداً على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، محمّلاً إياه المسؤولية الرئيسية عن هجوم 7 أكتوبر.

أكد الوزير السابق، أن استمرار تقديم نتنياهو باعتباره "مرشح اليمين" يتناقض مع سجل سياساته ومواقفه.

وقال ليبرمان إن نتنياهو، بصفته رئيساً للوزراء وقت وقوع الهجوم، يتحمل المسؤولية الأساسية عن الكارثة، إلى جانب مسؤولين آخرين ستُبحث مسؤولياتهم أمام لجنة تحقيق حكومية.

واتهمه باتباع سياسة طويلة الأمد تجاه حركة حماس قامت على الاحتواء والردع والمصالحة بدلاً من القضاء عليها، وفق قوله.

وأشار إلى أن نتنياهو أطلق سراح رئيس حركة حماس في غزة، يحيى السنوار وأكثر من ألف أسير فلسطيني في صفقة شاليط "عام 2011"، كما اختار وقف القتال خلال حرب 2014، ثم اتجه لاحقاً إلى سياسة المصالحة مع حماس، فضلاً عن دعمه إدخال الأموال القطرية إلى قطاع غزة.

وأضاف ليبرمان أنه حذّر نتنياهو في وثيقة قدمها إليه عام 2016 من سيناريو تسلل قوات حماس إلى المستوطنات المحيطة بغزة واحتجاز إسرائيليين، لكنه قال إن الحكومة لم تأخذ التحذير على محمل الجد.
وانتقد ليبرمان كذلك تقديم نتنياهو باعتباره "زعيم اليمين"، مستشهداً بمواقفه السابقة، ومنها "تسليم الخليل لياسر عرفات"، والتصويت لصالح خطة فك الارتباط مع غزة، والاعتراف في خطاب جامعة بار إيلان عام 2009 بإمكانية إقامة دولة فلسطينية.
وأكد أن اليمين، من وجهة نظره، ليس مرادفاً لشخص نتنياهو، بل هو "رؤية للعالم" تقوم على الأمن والمسؤولية الوطنية ومواجهة الإرهاب وحماية مصالح "إسرائيل".

وحذر ليبرمان من تحويل دعم اليمين إلى التزام تلقائي بترشيح نتنياهو، قائلاً إن اليمين كان موجوداً قبله وسيستمر بعده، داعياً أنصاره إلى التوقف عن تبرير مواقف نتنياهو أو الاعتذار عنها.

ليبرمان نتنياهو قطاع غزة الهجوم حركة حماس إقامة دولة فلسطينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسعار البنزين اليوم

قبل ما تتحرك.. أسعار البنزين اليوم الإثنين رسميا

أسعار السلع الأساسية

السكر بـ25 جنيهًا والزيت بـ52.. أسعار السلع اعتبارًا من 10 سبتمبر بتوجيهات رئاسية

أسعار الدواجن

بعد انخفاضات كبيرة.. مفاجأة غير متوقعة فى أسعار الدواجن والبيض اليوم

أرشيفية

الجيش الإيراني يعلن استهداف قاعدة المنهاد بالإمارات بعشرات المسيرات

سعر الذهب اليوم 31 أغسطس 2026 .. عيار 21 والجنيه الذهب

سعر الذهب اليوم 31 أغسطس 2026 .. عيار 21 والجنيه الذهب

محمد معروف

تفاصيل مكالمة عبدالفتاح ومعروف بشأن مباراة الأهلي وزد

ياسر ابراهيم

تفاصيل أزمة ياسر إبراهيم مع الأهلي

سعر الدولار في مصر

سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين 31 أغسطس

بالصور

قبل دخول المدارس.. 15 فكرة لـ لانش بوكس صحي واقتصادي

.15 فكرة لـ لانش بوكس صحى و اقتصادى
.15 فكرة لـ لانش بوكس صحى و اقتصادى
.15 فكرة لـ لانش بوكس صحى و اقتصادى

محمود قابيل وبسمة وعمرو سليم فى وداع ابنة نجلاء فتحي

بسمة بجنازة ابنة نجلاء فتحي
بسمة بجنازة ابنة نجلاء فتحي
بسمة بجنازة ابنة نجلاء فتحي

فى عيد ميلادها.. صور تكشف عن أناقة و جمال ليلى أحمد زاهر

فى عيد ميلادها .. صور تكشف عن إناقة و جمال ليلى أحمد زاهر
فى عيد ميلادها .. صور تكشف عن إناقة و جمال ليلى أحمد زاهر
فى عيد ميلادها .. صور تكشف عن إناقة و جمال ليلى أحمد زاهر

القوات المسلحة تنظم عددا من اللقاءات مع شيوخ وعواقل سيناء ومطروح

القوات المسلحة تنظم عددا من اللقاءات مع شيوخ وعواقل سيناء ومطروح
القوات المسلحة تنظم عددا من اللقاءات مع شيوخ وعواقل سيناء ومطروح
القوات المسلحة تنظم عددا من اللقاءات مع شيوخ وعواقل سيناء ومطروح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: نجيب محفوظ.. جدلية السياسة والإبداع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: زيارة الرئيس الصيني لمصر تؤكد أهمية دورها المحوري

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: بين أمريكا والصين.. مصر في قلب معركة الذكاء الاصطناعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عكس عقارب الساعة!

المزيد