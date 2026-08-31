شهيدان ومصابون في غارة من مسيرة إسرائيلية على وسط مدينة غزة

استشهد مواطنان فلسطينيان، فيما وأصيب عدد آخر، اليوم الاثنين، جراء غارة جوية "إسرائيلية" استهدفت مدخل عمارة سكنية قرب منتزه البلدية في مدينة غزة.

وأفاد وكالة شهاب بأن شهيدي القصف "الإسرائيلي" هما: عاصم خالد توفيق أو عبدة و الشهيد عمر محمد السراج.

وفي سياق متصل، أصيب 5 صيادين اليوم الاثنين، برصاص القوات البحرية للاحتلال أثناء عملهم قبالة ساحل مدينة غزة.

يأتي ذلك ضمن الخروقات المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر 2025.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان إن طواقمها نقلت المصابين من منطقة ميناء مدينة غزة، جراء إطلاق نار من زوارق حربية "إسرائيلية"، إلى "مستشفى الشفاء" و"مستشفى السرايا الميداني". وأطلقت زوارق حربية النار وقذائف تجاه مراكب الصيادين أثناء عملهم قبالة ساحل مدينة غزة، ما أدى إلى إصابة عدد منهم.

ويواجه صيادو غزة قيودا على الوصول إلى البحر منذ الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال منذ 7 أكتوبر 2023.

وأفاد تقرير أممي في 2 يوليو الماضي بأن بحرية الاحتلال واصلت منع الفلسطينيين من الوصول إلى البحر رغم وقف إطلاق النار.

كما واصلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الاثنين، خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر القصف المدفعي وإطلاق النار من الدبابات والآليات والزوارق الحربية في مناطق متفرقة من القطاع، ما أدى إلى إصابة مواطن.