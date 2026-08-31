الإمارات تدين الهجوم الإيراني على البلاد: لن نتهاون في حماية أمننا وسيادتنا

أكدت الإمارات إدانتها الشديدة للهجوم الإيراني العدواني بطائرة مسيرة تم التعامل معها فوق المياه الإقليمية، مشيرة إلى أنها تحتفظ بحقها الكامل والمشروع في الرد على هذه الاعتداءات.



ووصفت الخارجية الإماراتية الهجمات الإيرانية اليوم بالتصعيد الخطير والانتهاك الصارخ لسيادة الدولة وأمنها واستقرارها، وتهديدا مباشرا لسلامة المواطنين والمقيمين.



وأكدت وزارة الخارجية في بيان، أن هذه الهجمات العدوانية تمثل تعديا مرفوضا وتهديدا مباشرا لأمن الدولة واستقرارها وسلامة أراضيها، بما يتعارض مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.



وشددت الإمارات على أنها لن تتهاون في حماية أمنها وسيادتها تحت أي ظرف، وأنها تحتفظ بحقها الكامل والمشروع في الرد على هذه الاعتداءات، بما يكفل حماية سيادتها وأمنها الوطني وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها وزوارها، وفقا للقانون الدولي.

كما أكدت على أن هذا الاستهداف أمر مدان ومرفوض بكل المقاييس القانونية والإنسانية، مشددة على ضرورة وقف هذه الهجمات العدوانية فورا، بما يضمن الالتزام الكامل بوقف جميع الأعمال العدائية.

وحمّلت دولة الإمارات إيران المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات وتداعياتها.

