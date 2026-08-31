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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نتنياهو: من ينافسني في الانتخابات مدعوم من الإخوان المسلمين

نتنياهو
نتنياهو
محمد على

صرح رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بأن من ينافسنه في الانتخابات مدعوم من الإخوان المسلمين.

تأتي تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في إطار الحملة الانتخابية المحتدمة في إسرائيل، حيث وجّه هجوماً حاداً على منافسه الأبرز في هذه الانتخابات، رئيس أركان الجيش السابق جادي آيزنكوت.

يأتي الاتهام  في ظل الدعم من الإخوان المسلمين ، حيث زعم نتنياهو أن من ينافسه في الانتخابات (في إشارة إلى آيزنكوت) يحظى بدعم من جماعة الإخوان المسلمين.

التحذير من دولة فلسطينية و انسحابات عسكرية

 ادّعى نتنياهو أنه في حال فوز جادي آيزنكوت بالانتخابات، فإنه سيعلن قيام دولة فلسطينية، كما سيتخذ قراراً بالانسحاب العسكري من قطاع غزة، ولبنان، وسوريا.

شعار “لا تدعوهم ينتصرون”

نشر حساب نتنياهو الرسمي على منصة «إكس» صورة ومقطع فيديو ضمن حملة حزب "الليكود" الانتخابية، تظهر صوراً لعدد من القادة الإقليميين والدوليين مثل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والمرشد الإيراني مجتبى خامنئي، وأمين عام حزب الله نعيم قاسم، معلقاً عليها بعبارة: "إنهم يريدون لنتنياهو أن يخسر... لا تدعوهم ينتصرون".

السياق السياسي والخلفية

تأتي هذه التصريحات الهجومية بعد أن أظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة تراجع حزب الليكود وشركائه في الائتلاف، وعدم قدرتهم على حصد المقاعد الـ61 اللازمة لتشكيل الحكومة بمفردهم.

 ووفقاً لخبراء الشؤون الإسرائيلية، يرى نتنياهو في آيزنكوت تهديداً حقيقياً كونه يمتلك "خلفية أمنية وعسكرية" تحظى بقبول في الشارع الإسرائيلي وفي الغرب، مما يدفع نتنياهو لمحاولة إضعاف مشروعه السياسي عبر ربطه بجهات إقليمية وخطط انسحابية لإثارة مخاوف الناخبين من التيار اليميني.

دولة فلسطينية انسحابات عسكرية رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو الانتخابات الإخوان المسلمين

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