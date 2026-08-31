استئناف الصيد ببحيرة البردويل بعد تحسن الظروف الجوية

أعلنت إدارة بحيرة البردويل بمحافظة شمال سيناء، استئناف أعمال الصيد بالمسطح المائي للبحيرة؛ وذلك بعد تحسن الظروف والأحوال الجوية بالمنطقة.

وذكرت إدارة البحيرة - في بيان اليوم الاثنين - أنه تقرر استئناف "السروح" (حركة مراكب الصيد) اعتباراً من اليوم الاثنين الموافق 31 أغسطس 2026، مع ضرورة التزام جميع الصيادين بالتعليمات والتوجيهات المنظمة للعمل داخل البحيرة.

وكانت إدارة بحيرة البردويل قد قررت، يوم السبت الماضي، إغلاق البحيرة مؤقتاً أمام حركة الصيد؛ نظراً لسوء الأحوال الجوية التي تعرضت لها محافظة شمال سيناء، وذلك حرصاً على سلامة الأرواح والمراكب وتفادياً للمخاطر.

جدير بالذكر أن مساحة بحيرة البردويل تبلغ نحو 165 ألف فدان، ويعمل بها 1228 مركب صيد موزعاً على ثلاثة من المراسي الرئيسية، ويعمل على متن كل مركب ما بين صيادين إلى ثلاثة صيادين، ليصل إجمالي عدد الصيادين بالبحيرة إلى نحو 3 آلاف صياد، فضلاً عن ألف شخص آخرين من العاملين في الخدمات المعاونة واللوجستية.