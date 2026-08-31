الخارجية الهندية: 275 مواطنا هنديا ما زالوا في عداد المفقودين بنيبال

أعلنت وزارة الخارجية الهندية اليوم /الاثنين/ أن 275 مواطنا هنديا على الأقل ما زالوا في عداد المفقودين بنيبال، بالإضافة إلى 128 شخصا آخرين من أصول هندية.

وأوضحت الوزارة - في بيان نقلته قناة "إن دي تي في" الهندية - أن 403 مواطنين هنود عبروا الحدود إلى نيبال من الصين، وقد تم إنقاذ 149 شخصا حتى الآن.

على صعيد متصل، عززت الهند دعمها لعمليات الإنقاذ في نيبال، حيث بدأ فريق متخصص في الطب الشرعي، يتألف من 19 عضوا، عمله في العاصمة النيبالية (كاتماندو) للمساعدة في تحليل عينات الحمض النووي وتحديد هوية الضحايا .. كما يعمل فريق إنقاذ هندي مع الجيش النيبالي في مواقع الطاقة الكهرومائية في منطقتي تشيليمي ولانجتانج.

وقد تسببت الفيضانات والانهيارات الطينية التي اجتاحت نيبال يوم الأربعاء الماضي في مصرع 903 أشخاص وفقدان 4247 شخصا، فيما تمكنت فرق الطوارئ من إنقاذ 10 آلاف و451 شخصا حتى الآن، وذلك وفقا لأحدث الإحصاءات.

وتعد منطقة الهيمالايا من المناطق الأكثر عرضة للفيضانات والانهيارات الأرضية، في ظل ارتفاع درجات الحرارة بوتيرة أسرع من مناطق أخرى حول العالم نتيجة تداعيات أزمة المناخ.