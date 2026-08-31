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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الأسهم الأوروبية تتراجع مع صعود النفط بفعل تجدد التصعيد الأمريكي الإيراني

الأسهم الأوروبية تتراجع مع صعود النفط بفعل تجدد التصعيد الأمريكي الإيراني
الأسهم الأوروبية تتراجع مع صعود النفط بفعل تجدد التصعيد الأمريكي الإيراني
أ ش أ

تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم /الاثنين/ متأثرة بتجدد الضربات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، والتي دفعت أسعار النفط وعوائد السندات إلى الارتفاع، فيما ظل مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي في طريقه لتحقيق مكاسب للشهر الخامس على التوالي.

واستقر مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي عند نحو 655 نقطة، بعدما بدأ التعاملات على انخفاض، في حين أغلقت أسواق الأسهم في لندن بمناسبة عطلة مصرفية.

وارتفع مؤشر قطاع الطاقة الأوروبي بنسبة 0.6%، مدعومًا بصعود أسعار خام برنت بأكثر من 2%، ليتداول عند نحو 90.70 دولار للبرميل.

وجاء ارتفاع أسعار النفط عقب شن القوات الأمريكية، يوم الأحد، ضربات استهدفت منصتي إطلاق صواريخ في جزيرة لاراك الإيرانية بمضيق هرمز، في أول تحرك عسكري أمريكي معروف ضد إيران منذ أواخر يوليو الماضي، بحسب تقارير إعلامية إيرانية.

وردت طهران بشن هجمات على قاعدتين جويتين أمريكيتين في الأردن، في تصعيد جديد للتوترات بين الجانبين.

وفي ألمانيا، تراجع مؤشر "داكس" بنسبة 0.5%، قبيل صدور بيانات التضخم في البلاد، أكبر اقتصادات منطقة اليورو، والتي من المتوقع أن تقدم مؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة لدى البنك المركزي الأوروبي.

وتتجه أنظار المستثمرين خلال الأسبوع الجاري إلى بيانات التضخم في منطقة اليورو، إلى جانب تقرير الوظائف الأمريكي، بحثًا عن مؤشرات جديدة بشأن اتجاهات السياسة النقدية على جانبي الأطلسي.

وفي سياق متصل، هبط سهم شركة "باكافروست" بنسبة 7.1%، ليكون من بين أكبر الخاسرين على مؤشر "ستوكس 600"، بعدما أعلنت شركة إنتاج السلمون في جزر فارو نتائج أعمال الربع الثاني.

مؤشرات الأسهم الأوروبية الضربات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران أسعار النفط عوائد السندات

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