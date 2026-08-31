حماس: عمليات الهدم والاعتقال في نابلس تعكس حجم الإرهاب الإسرائيلي

أكد القيادي في حركة حماس محمود مرداوي، أن عمليات الهدم والاعتقال التي تنفذها قوات الاحتلال، إلى جانبِ عدوان مليشيات المستوطنين المتواصل على مدينة نابلس وبلداتها، تعكس حجم الإرهاب المنظم والممنهج الذي تمارسه حكومة الاحتلال، في محاولة يائسة للنيل من عزم شعبنا وتمسكه بأرضه وحقوقه.



وقال مرداوي في تصريح صحفي يوم الإثنين: إن هذه الجرائم المتصاعدة في مدينة نابلس وعموم الضفة الغربية، تتحمل مسؤوليتها حكومة الاحتلال الإرهابية.

وطالب دول العالم بوجوب كسر صمتها إزاء هذه الاعتداءات الوحشية ولجم قادة الاحتلال ومحاسبتهم.

وشدد على أن عمليات الهدم والاعتقالات وعدوان مليشيات المستوطنين، سيقابله شعبنا بمزيدٍ من الصمود والثبات وتصعيد المقاومة.

وأكد أن هذه العمليات لن تفلح بأي شكل من الأشكال في تهجير شعبنا أو خضوعه أو كسر إرادته.

ودعا مرداوي أبناء الشعب في الضفة الغربية، للتصدي لإرهاب الاحتلال ومستوطنيه بكافة أدوات المقاومة، وإرغام العدو على التراجع عن تنفيذ مخططاته ومشاريعه الاستيطانية والتهجيرية.