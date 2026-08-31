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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ممثل جايكا: التعاون المصري الياباني ممتد من المتحف الكبير إلى مشروع GEM-GHUB

الشراكه المصريه اليابانيه
الشراكه المصريه اليابانيه
أ ش أ

أكد يو إبيساوا الممثل الرئيسي لمكتب هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) في مصر، أن الشراكة المصرية اليابانية في مجال التراث الثقافي، وخاصة حول المتحف المصري الكبير، تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون الدولي القائم على الاحترام المتبادل والرؤية المشتركة طويلة الأمد.

جاء ذلك خلال الندوة التي تنظمها وكالة التعاون الدولي اليابانية (جايكا - JICA) في مصر خلال الفترة بين 30 أغسطس الجاري وأول سبتمبر المقبل بالمتحف المصري الكبير حول "مشروع إنشاء المتحف المصري الكبير كمركز دولي للحفاظ على التراث والبحث العلمي (مشروع GEM-GHUB)"، بحضور الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي للمتحف المصري الكبير.

وألقت الندوة المنعقدة بعنوان (GEM-GHUB 2026: عقدان من التعاون المصري الياباني) الضوء على إنجازات التعاون الفني بين مصر واليابان في مجال حفظ وصيانة وترميم التراث الثقافي بالمتحف المصري الكبير منذ عام 2008.

وقال يو ابيساوا في كلمته "أود أن أعرب عن خالص تقديري للدكتور أحمد غنيم ونائبه الدكتور خالد حسن وزملائهما في المتحف، وكذلك فريق خبراء جايكا وجميع الزملاء المصريين واليابانيين الذين أسهم تفانيهم وجهودهم الدؤوبة في نجاح تعاوننا على مر السنين".

وأضاف "تتيح لنا هذه الندوة فرصة قيّمة للتأمل في شراكة نمت باطراد على مدى أكثر من عقدين. خلال هذه السنوات، عملت مصر واليابان جنبًا إلى جنب في مجال التراث الثقافي، وتبادلتا الخبرات، والتزمتا التزامًا مشتركًا بالحفاظ على كنوز الإنسانية للأجيال القادمة".

وأشار إلى أن التعاون المحيط بالمتحف المصري الكبير بدأ كتعاون تقني في مجال صون التراث وتطوير المتاحف، ثم تطور إلى جهد تعاوني طويل الأمد ضم مئات المتخصصين من البلدين، تم خلاله تبادل المعارف وتعزيز القدرات وبناء علاقات مهنية راسخة.

ولفت إلى أن افتتاح المتحف المصري الكبير العام الماضي شكل علامة فارقة تاريخية، قائلاً "بالنسبة للكثيرين حول العالم، يُمثل المتحف المصري الكبير رمزًا للتراث الثقافي المصري العريق، كما يُمثل رمزًا للصداقة المصرية اليابانية الممتدة. لدينا رؤية مشتركة بأن يصبح المتحف مركزًا عالميًا للبحث والمعرفة".

وأكد أن افتتاح المتحف لم يكن نهاية المطاف، بل بداية فصل جديد يتمثل في مشروع المركز العالمي للحفظ والبحث (GEM-GHUB)، الذي بدأ هذا العام ويستمر لثلاث سنوات، ويهدف إلى تعزيز البحث العلمي والحفظ والعناية بالمقتنيات ونشر المعرفة وتنمية الموارد البشرية.

وتابع يو ابيساوا "أعتقد أن من أهم نتائج التعاون الدولي ليس فقط حفظ القطع الأثرية أو نشر نتائج البحوث، بل أيضًا بناء شبكات مهنية وعلاقات صداقة تدوم طويلًا بعد انتهاء المشروع.. إنني على ثقة بأن الشراكة بين المتحف المصري الكبير وجايكا ستستمر في النمو والتطور، ومعًا يمكننا تعزيز إسهام المتحف في مجال الترميم والبحث العلمي والتبادل الثقافي، ليس فقط في مصر، بل في جميع أنحاء المنطقة والعالم".

يُذكر أن مشروع GEM-GHUB يأتي امتدادًا لأكثر من عشرين عامًا من التعاون بين جايكا والجانب المصري، شملت تمويلًا ميسرًا للإنشاءات وبرامج تعاون فني في الترميم والتدريب وبناء القدرات.

هيئة التعاون الدولي اليابانية الشراكة المصرية اليابانية المتحف المصري الكبير

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