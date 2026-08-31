تركيا: الاتفاق على تسمية "اتفاق مكة للدفاع" بـ "حلف مكة"

أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الاثنين، الاتفاق على تسمية "اتفاق مكة للدفاع المشترك" رسمياً باسم "حلف مكة الدفاعي".

فيدان: تحالف دفاعي وغير موجه ضد أحد

وقال فيدان في مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع للجنة الاستراتيجية السياسية والدفاعية للحلف في اسطنبول، إن "حلف مكة" ذو طابع دفاعي بحت، وغير موجه ضد أي دولة بعينها، مؤكداً أنه مفتوح أمام دول المنطقة الملتزمة بمبادئ القانون الدولي.

وعقد الاجتماع بمشاركة وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، إلى جانب وزراء الدفاع والخارجية وكبار قادة القوات المسلحة ورؤساء هيئات الأركان من المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية والجمهورية التركية.

مكمل للناتو

وشدد الوزير التركي على أن إنشاء الحلف لا يلغي أو ينتقص من مسؤوليات الدول الأعضاء تجاه حلف الناتو أو أي تحالفات أخرى، وإنما يأتي كإطار مكمّل لها.

وأضاف: "أكدنا في إطار حلف مكة الدفاعي واللجنة الاستراتيجية السياسية والدفاعية جاهزيتنا لتحمل المسؤوليات اللازمة لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة".

يأتي الإعلان عن التسمية الجديدة للحلف في إطار تفعيل بنود "اتفاق مكة للدفاع المشترك" وتحويله إلى آلية عمل مؤسسية لتنسيق المواقف الدفاعية بين الدول الثلاث.