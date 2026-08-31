محافظ الدقهلية ومدير الأمن يشهدان القرعة العلنية للفائزين بـ الحج لعام 1448هـ

شهدا طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، واللواء خالد محمدي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الدقهلية، مراسم إجراء القرعة العلنية، للمواطنين الفائزين بأداء فريضة الحج لعام 1448 هجرياً (2027 ميلادياً)، بالقاعة الماسية بنادي الشرطة بالمنصورة، تحت إشراف مديرية أمن الدقهلية.

وقدم المحافظ التهنئة للفائزين، متمنياً "حظاً سعيداً" لمن لم يحالفهم الحظ هذا العام، مؤكداً أن "جميع المتقدمين فائزون بالسعي والمحاولة والثواب"، كما ناشد الجميع الدعاء لمصر وشعبها باستكمال مسيرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة، تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأعرب محافظ الدقهلية عن شكره وتقديره للواء محمود توفيق وزير الداخلية، مؤكداً أن القرعة أُجريت علنياً باستخدام منظومة إلكترونية لضمان الشفافية والعدالة بين جميع المتقدمين، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية بالتعاون مع أجهزة الدولة تسعى دائماً لتقديم خدمات إنسانية عالية المستوى للمواطنين، تضمن توفير خدمات متميزة ولايقه بهم خلال أداء مناسك الحج بالأراضي المقدسة.

و أعرب اللواء خالد محمدي، مدير الأمن، عن تقديره للجهود الملموسة التي يبذلها محافظ الدقهلية، مؤكداً أن وزارة الداخلية تقدم كافة التسهيلات الممكنة وتتخذ جميع الإجراءات التي تضمن لحجاج بيت الله الحرام أداء مناسكهم بكل سهولة ويسر، وهنأ المواطنين الذين تم اختيارهم في القرعة.

وقد بلغ عدد المتقدمين لقرعة الحج 8697، يتم اختيار 1574، من خلال القرعة العلنية لجميع المتقدمين من مراكز ومدن وأحياء وقرى المحافظة، منهم 17 فرصة لكبار السن تمثل نسبة 1%، مع مراعاة حصة كل مركز وفقا لاجمالي عدد المتقدمين منه، ويتم إجراء القرعة لعدد 1557، ويبلغ عدد الاحتياطي 787 بنسبة 50% من العدد الإجمالي للاختيار.

حضر مراسم إجراء القرعة، اللواء علي خضر، واللواء عادل إمام مساعدا مدير الأمن، العقيد محمود مجدي الشئون المالية والإدارية بوزارة الداخلية، والدكتور السيد ربيع وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية.

يأتي تنظيم القرعة في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتقديم كافة أوجه الدعم للمواطنين المتقدمين لقرعة الحج، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق مع اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية.