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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

إنستجرام يُحدّث شعاره النصي للمرة الأولى منذ 10 سنوات

إنستجرام
إنستجرام
احمد الشريف

كشف آدم موسيري، رئيس إنستجرام، عن تحديث الشعار النصي (wordmark) للتطبيق، في أول تغيير من نوعه منذ عام 2016، حيث تم استبدال الخط المتصل بالكامل بتصميم جديد يجمع بين الحروف المطبوعة والمتصلة، وفقاً لما ذكرته عدة تقارير تقنية .

تفاصيل التغيير والأسباب

أوضح موسيري، في منشور على منصتي إنستجرام و Threads، أن التحديث جاء لأن الشعار النصي لم يتغير طوال 10 سنوات، وبدأ يبدو "قديماً" . 

ووصف التصميم الجديد بأنه "أكثر وضوحاً وحداثة" (cleaner and more modern)، مع الاحتفاظ بمراجع للشعار الأصلي وبساطته . 

ووفقاً لميتا، فإن التغيير لا يقتصر على الشعار فقط، بل يشمل نظاماً أوسع للهوية البصرية يتضمن خطوطاً جديدة مثل Instagram Sans وInstagram Pen وInstagram Mono، والتي سيتم طرحها تدريجياً خلال عام 2026 .

ردود فعل متباينة وانتقادات

قوبل التصميم الجديد بردود فعل متباينة، حيث أثار استياء العديد من المستخدمين الذين اعتبروا أن الشكل الجديد، وخاصة الحرف "r"، يجعله يبدو وكأنه يقرأ "Instagzam" . 

وتداول المستخدمون تعليقات ساخرة، وذهب البعض إلى حد إلقاء اللوم على الجيل Z، مدعين أن إنستجرام غير خطه المتصل لأنه أصبح غير مقروء لهذه الفئة التي لم تعد تتعلم الكتابة المتصلة في المدارس . 

وعلى الجانب الآخر، رأى البعض أن التصميم الجديد أكثر عصرية . يُذكر أن أيقونة التطبيق الملونة (الكاميرا) لم تتغير، وأن التحديث سيصل للمستخدمين تدريجياً .

إنستجرام Threads Instagram

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